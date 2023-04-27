Окружение Путина – в панике. Почему в России вдруг возник бум телефонного компромата

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В России появился новый медийный жанр – утечки телефонных разговоров известных людей. Пока речь идет о "простых" миллиардерах, а не о самых богатых людях России. Но кто знает, что будет дальше.

В ходе этих разговоров их участники жалуются друг другу на ситуацию, связанную с нынешней войной России против Украины, на "мудил", которые развязали эту войну, ее негативные последствия для их бизнеса и вообще для будущего России. Это отображение настроений в российских бизнес-элитах, особенно тех ее представителей, кто, к их счастью, оказался вне пределов России. Поэтому особо этим разговорам не удивляются. Скорее обсуждают, кто и для чего их сливает.

Элиты доверяют телефону свою растущую тревогу Фото: unsplash.com

Две самые популярные версии таких объяснений – 1) это делают конкуренты, чтобы подставить своих бизнес-противников; 2) это делает ФСБ, чтобы "подвесить на крючок" и подоить отдельных представителей российского бизнес-сообщества, а параллельно напоминать всем российским элитам, что всех слушают и все под контролем.

Для нас не важно, кто и зачем сливает эти разговоры. Важно как раз их содержание, фиксация настроений российских элит, их тревожные ожидания. "Разруха начинается в головах", как сказал известный литературный персонаж. Оглашение, опубличивание этих настроений будет их только усиливать. Это как цепная реакция. Будут, конечно, и противоположные реакции. Серьезные люди станут фильтровать свой телефонный "базар". Будут опровергать сам факт таких разговоров. Но сами настроения никуда не денутся, и они будут только расширяться. А если к этим "сливам" причастна ФСБ, то "контора" таким образом также посылает сигналы о неоднозначной ситуации в связи с нынешней войной. Там тоже недовольны. Вот такой парадоксальный этот медийный жанр.

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