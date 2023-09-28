А чи була українська ракета? Чому поляки поспішали з публікацією розслідування

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Цікаві висновки розслідування польських експертів щодо загадкового вибуху ракети в Пшеводуві 15 листопада минулого року.

Нагадаю в той день, під час чергового ракетного обстрілу території України, якась ракета впала на території Польщі та вбила двох людей.

Спочатку подумали на російську ракету Х-101, але потім основною версією стало влучання української зенітної ракети С-300.

Попередні результати польського розслідування більш виважені, ніж та публіцистика, яку нещодавно вивалила NYT щодо нібито влучання ракети "Бук" по ринку в Костянтинівці.

Зазначається зокрема, що дві ракети 5В55 було випущено по російській крилатій ракеті, яку було випущено по енергетичному об'єкту під Львовом. Одна ракета знищила ціль, друга продовжила політ і впала на Пшеводув.

Польські експерти визнають, що ракета мала самознищитись, але цього з невідомих причин не сталося. При цьому зазначається, що розслідування велося виключно на території Польщі — в Україну експертів поки що не було допущено. Таким чином, огляд ПУ, очевидно, не було проведено.

Це важливо і це є головний недолік цього розслідування.

На місці падіння ракети у Польщі Фото: Polsat News

Дійсно, для підвищення ймовірності ураження повітряної цілі, по ній варто випускати не одну, а дві (у деяких випадках навіть три) ракети. Якщо одна з зенітних ракет втрачає ціль (наприклад, внаслідок її знищення), тоді вона має самознищитись. Це її обов'язковий алгоритм. Якщо він не спрацював, то це несправність ракети — дуже рідкісний, майже неймовірний випадок.

Я не стверджую, що такого не було (все буває!), але про неспрацювання алгоритму самознищення в зенітній ракеті я чую вперше і саме щодо інциденту у Пшеводуві.

Кожна ракета перед запуском проходить автоматичне сканування. Якщо виявляється будь-яка несправність, тоді запуск скасовується.

Чи може бути таке, що несправність виникла після сканування, вже у повітрі? Може. Таке сталося у 2000 році, коли оперативно-тактична ракета "Точка-У" влучила у житловий будинок у Броварах. Я спілкувався з військовослужбовцями тієї ракетної бригади та безпосередньо з командиром ПУ, який й випустив ту ракету. Боєприпас пройшов подвійну перевірку. Він покинув пускову справним, але вже в польоті на борту стався вибух, який призвів до нештатної ситуації, а в підсумку — до трагедії. Саме тому нічого виключати не можна.

Але питання, чому не спрацював обов'язковий алгоритм самознищення — це і є основне питання. Проте, дати на нього відповідь неможливо, поки не буде детально оглянуто пускову установку. Цього, за словами поляків, поки що не відбулося. Так, немає достатніх підстав стверджувати, що цей алгоритм не спрацював. Оскільки це невідомо, то й висновок, що це була українська ракета, абсолютно сумнівний.

Насправді, не маючи відповіді на це важливе питання, поляки взагалі не мали права викладати ці результати навіть у попередньому вигляді.

Але все ж таки вони це зробили. Чому це сталося і чому саме зараз? На превеликий жаль, нічого, окрім політики, тут не бачу. Якщо зерновий скандал потроху згасає, треба чимось підтримати вогонь напередодні виборів.

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