А была ли украинская ракета? Почему поляки поспешили с публикацией расследования

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Интересные выводы расследования польских экспертов относительно загадочного взрыва ракеты в Пшеводуве 15 ноября прошлого года.

Напомню в тот день, во время очередного ракетного обстрела территории Украины, какая-то ракета упала на территории Польши и убила двух человек.

Сначала подумали на российскую ракету Х-101, но потом основной версией стало попадание украинской зенитной ракеты С-300.

Предварительные результаты польского расследования более взвешенные, чем та публицистика, которую недавно вывалила NYT относительно якобы попадания ракеты "Бук" по рынку в Константиновке.

Отмечается в частности, что две ракеты 5В55 были выпущены по российской крылатой ракете, которая была выпущена по энергетическому объекту под Львовом. Одна ракета уничтожила цель, вторая продолжила полет и упала на Пшеводув.

Польские эксперты признают, что ракета должна была самоуничтожиться, но этого по неизвестным причинам не произошло. При этом отмечается, что расследование велось исключительно на территории Польши — в Украину эксперты пока не были допущены. Таким образом, осмотр ПУ, очевидно, не был проведен.

Это важно и это главный недостаток этого расследования.

На месте падения ракеты в Польше Фото: Polsat News

Действительно, для повышения вероятности поражения воздушной цели, по ней следует выпускать не одну, а две (в некоторых случаях даже три) ракеты. Если одна из зенитных ракет теряет цель (например, вследствие ее уничтожения), тогда она должна самоуничтожиться. Это ее обязательный алгоритм. Если он не сработал, то это неисправность ракеты — очень редкий, почти невероятный случай.

Я не утверждаю, что такого не было (все бывает!), но о несрабатывании алгоритма самоуничтожения в зенитной ракете я слышу впервые и именно по инциденту в Пшеводуве.

Каждая ракета перед запуском проходит автоматическое сканирование. Если обнаруживается какая-либо неисправность, тогда запуск отменяется.

Может ли быть такое, что неисправность возникла после сканирования, уже в воздухе? Может. Такое произошло в 2000 году, когда оперативно-тактическая ракета "Точка-У" попала в жилой дом в Броварах. Я общался с военнослужащими той ракетной бригады и непосредственно с командиром ПУ, который и выпустил ту ракету. Боеприпас прошел двойную проверку. Он покинул пусковую исправным, но уже в полете на борту произошел взрыв, который привел к нештатной ситуации, а в итоге — к трагедии. Именно поэтому ничего исключать нельзя.

Но вопрос, почему не сработал обязательный алгоритм самоуничтожения — это и есть основной вопрос. Однако, дать на него ответ невозможно, пока не будет детально осмотрена пусковая установка. Этого, по словам поляков, пока не произошло. Таким образом, нет достаточных оснований утверждать, что этот алгоритм не сработал. Поскольку это неизвестно, то и вывод, что это была украинская ракета, абсолютно сомнителен.

На самом деле, не имея ответа на этот важный вопрос, поляки вообще не имели права излагать эти результаты даже в предварительном виде.

Но все же они это сделали. Почему это произошло и почему именно сейчас? К большому сожалению, ничего, кроме политики, здесь не вижу. Если зерновой скандал понемногу угасает, надо чем-то поддержать огонь накануне выборов.

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