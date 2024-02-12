Фундаментальне зрушення: Мексика обійшла Китай як найбільший імпортер товарів у США

Related video

Дані, опубліковані Міністерством торгівлі США, показують, що вартість товарів, імпортованих Сполученими Штатами з Мексики з 2022 до 2023 року, зросла майже на 5% і становила понад $475 млрд. Водночас вартість китайського імпорту впала на 20% до $427 млрд.

До цього, останній період, коли мексиканські товари, імпортовані Сполученими Штатами, перевищували вартість імпорту з Китаю, був у 2002 році.

Уперше за більш ніж два десятиліття Мексика обійшла Китай як провідне джерело товарів, імпортованих Сполученими Штатами. Це фундаментальне зрушення відображає тенденцію, пов'язану зі зростаючою напруженістю між Вашингтоном і Пекіном, а також зусиллями США щодо імпорту з більш дружніх і близьких до американської території країн.

Адміністрація Трампа почала запроваджувати тарифи на китайський імпорт 2018 року, посилаючись на те, що торговельна практика Пекіна порушує глобальні торговельні правила. Байден зберіг ці мита після вступу на посаду 2021 року, давши зрозуміти, що це не було імпульсивним рішенням попередньої адміністрації, а є частиною національної стратегії та що антагонізм щодо Китаю залишається тією рідкісною сферою, де двопартійний консенсус демократів і республіканців буде збережено.

Крім того, адміністрація Байдена закликала компанії шукати постачальників у країнах-союзниках ("friend-shoring") або повертати виробництво до Сполучених Штатів ("reshoring"). Порушення в ланцюжках постачання, пов'язані з пандемією COVID-19, лише додатково стимулювали американські компанії шукати постачання ближче до берегів США ("near-shoring").

На тлі посилення проблем у китайській економіці це додатковий фактор, який підштовхуватиме Китай до розширення своєї товарної експансії в Євразійському регіоні. Інакше Китай (існуючий режим) просто не виживе. А це, своєю чергою, створює нові геополітичні ризики, пов'язані з контролем транспортно-логістичних маршрутів і боротьбу за вплив на зовнішню політику країн Європи, Азії та Африки. Фундаментальний зсув почався.

Джерело.

Важливо