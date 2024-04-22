Рятівне голосування Конгресу: п'ять висновків із рішення щодо допомоги Україні
Рішення Конгресу США за допомогою України, хай і запізніле, має величезне значення. Журналіст Вадим Денисенко перераховує п'ять головних висновків, які випливають із цього кроку.
Рішення Конгресу про виділення грошей Україні. Що воно насправді означає для нас?
- Це перш за все певне вибачте за не зовсім точний термін (кращого просто не зміг знайти), "полегшення" в цій війні. При правильному плануванні і виконанні цих планів, нова зброя дозволить, перш за все, вирівняти ситуацію. Про щось більш глобальне поки говорити дуже складно.
- Причина голосування в Конгресі, і це моя особиста версія, лежить не стільки в прозрінні трампістів, скільки в рейтингах республіканців, які почали опускатися. Ставка на ізоляціоністів виявилася не зовсім коректною, і Трампу потрібно було міняти тактику. Звичайно, я не можу, і тим більше не хочу применшувати величезну роботу, яку робили українські дипломати і не тільки, але все ж, головна причина — падіння рейтингів перед виборами і спроба зламати цей тренд.
- Колективний захід і США досі не мають головної відповіді: відповіді на питання "Що таке перемога?" в їхньому розумінні. Поки США живуть в парадигмі концепції Кіссінджера про баланс систем, а не розвал Росії чи щось подібне. Але Заходу точно потрібні переговори. Тому, не виключено, що є двопартійна стратегія: якщо Україна не хоче переговорів — іде затримка зі зброєю. Якщо Росія відмовляється від переговорів (після виборів Росія, де-факто вийшла з розмов про переговори) — Україна отримує зброю.
- Перша реакція росіян була надто млявою. Судячи з усього, вони чомусь не готові були до цього рішення. Єдине на що варто нам звернути увагу — це на артикульовані заяви Лаврова про Харків. Єдине, що Росія вирішила проартикулювати — це те, що вона буде продовжувати війну (власне, після виборів 17 березня російські еліти перейшли виключно на войовничу риторику). Путін увірував знову в "Київ за три дні". Зараз російські еліти явно не готові відмовлятися від цієї ідеї, і протверезіння почне приходити не раніше середини літа.
- План Путіна поки залишається незмінним: спроба максимального захоплення територій за літню кампанію і навʼязування Заходу переговорів з трьома основними пунктами: обіцянка зняття санкцій, зменшення української армії, демілітаризована зона і заборона зброї дальнього радіусу дії (читайте стамбульські домовленості, чомусь реанімовані саме зараз) і, нарешті, вибори в Україні (росіяни хотіли б зі зрозумілим для них результатом). Рішення Конгресу і особливо, якщо зброя поступить не протягом місяців, як завжди, а протягом тижнів, як про це пишуть західні ЗМІ, ламає ці плани і тому Кремль просто не розуміє, що з цим робити і просто відкладає зміну планів на потім. Точніше, очікує результатів літньої кампанії і уважно дивиться на те, як себе вестиме в наступні місяці Китай.
І наостанок хочу наголосити ще на двох речах. По-перше, як би там не було — це рішення Конгресу вкрай важливе для нас саме зараз. І воно може допомогти нам застабілізувати ситуацію.
Другий аспект більш універсальний, але ми про нього весь час забуваємо. Українці страшенно люблять роздумувати про мудрість Китаю, який живе в концепції "плюс 50 років", але самі розглядають все з точки зору фукуямівського "кінця історії", коли кожен позитив чи негатив є довічно зафіксованим і звершеним фактом. Це одна з головних наших внутрішніх загроз, але з нею ми навіть не прагнемо боротися. Чому? Бо це, з однієї сторони, вимагає інтелектуальних надзусиль, а з іншої, невигідне політикам. Політик хоче вже зараз трубити про перемогу або про зраду. Тому нинішнє рішення — це "полегшення", обмежене в часі.
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