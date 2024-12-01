Надра, які несуть мир: як збігається вигода України та США — і як це наближає закінчення війни
Україна має величезний потенціал природних копалин, причому таких, які ваблять і США, і Європу. І здається, зазначає аналітик Анатолій Амерін, майбутній адміністрації Трампа це цікаво, а отже, Україна має чудовий шанс обміняти свої надра на безпеку та інвестиції.
Ви, напевно, читали "План перемоги Зеленського". Пам'ятаєте, про що там у п. 4?
Він про потенціал українських критичних матеріалів і кооперацію зі США (!)
За місяць до цього, у вересні 2024 року, президент Зеленський зустрічався з сенатором-республіканцем Гремом, який записав відео з таким тестом: "Вони сидять на мінералах вартістю трильйон доларів, які могли б принести користь нашій економіці"(!).
Ще раніше, у серпні 2024 року, одна з найбільших лобістких компаній США DENTONS опублікувала у себе на сайті такий коментар: "Україна має в своєму розпорядженні величезну кількість найважливіших корисних копалин, оцінна вартість яких перевищує $26 трильйонів, що робить її значним гравцем у глобальному ланцюжку постачань"(!!!).
Не знаю, звідки такі цифри, але вони мені подобаються. Уявляєте, як вони подобаються терористу Росії та глобальному поліцейському США?
У червні згаданий вище сенатор Грем зробив заяву про те, що Україна — "золота жила" з критично важливими мінералами вартістю $12 трлн.
Якщо копнути глибше, у 2000-ті, коли я починав займатися професійно аналітикою та конкурентною розвідкою, то натрапляв в американських ЗМІ та звітах деяких американських компаній інформацію про те, що Україна входить до 5 (!) країн за вартістю своїх природних ресурсів.
Чесно, не вірив. Але сьогоднішні заяви повертають у ті дні, тож виникає інше розуміння причин війни в Україні та перспектив цієї війни.Важливо
У зв'язку з цим рекомендую прочитати інтерв'ю мого друга Андрiя Бродського, засновника та керівника української компанії "Велта", який з нуля побудував бізнес із видобутку титанової сировини та зайняв 2% світового ринку і проєктує завод із виробництва титанового порошку у США. Він, як ніхто інший, розуміє можливі сценарії розвитку подій у зв'язку з перемогою Трампа.
Наведу кілька тез із цього інтерв'ю:
- Україна володіє родовищами 28 із 34 критичних мінералів, визначених ЄС, і понад 30 із 52, які визнані стратегічними в США;
- ми маємо колосальний потенціал, який може стати основою для економічного зростання та зміцнення наших міжнародних позицій;
- серед цих багатств — титан, нікель, кобальт, циркон, золото, германій, скандій, галій та інші матеріали, які необхідні для високотехнологічних галузей, як-от відновлювана енергетика, авіакосмічна промисловість, виробництво напівпровідників та акумуляторів;
- розташування наших родовищ у центральних регіонах (Дніпропетровська, Житомирська, Кіровоградська області) забезпечує зручну логістику та доступність для потенційних інвесторів.
Що заважає реалізації?
- відсутність обліку за міжнародними стандартами: запаси багатьох ресурсів не підраховані за системою JORC, що ускладнює залучення великих інвесторів;
- нестача державної підтримки: указ президента №306/2021 визначає чіткі кроки щодо розвитку видобувної галузі, але багато що з них залишається на папері.
Що потрібно зробити?
1. Перерахувати запаси: проведення міжнародного аудиту запасів критичних матеріалів (JORC) — ключ до довіри іноземних інвесторів.
2. Створити стимулювальні умови:
- пільгове кредитування та податкові послаблення для видобувних і переробних компаній;
- програми підтримки імпорту обладнання для переробки;
- розробити державні програми: активувати виконання положень указу про стратегічні корисні копалини, зокрема й стимулювання створення повного циклу переробки;
- запропонувати привабливий інвестиційний пакет.
Україна має стати країною, де видобуток та переробка корисних копалин вигідніша, ніж в Африці чи Латинській Америці.
Чому це важливо?
"Світ рухається до зменшення залежності від викопного палива, а критичні мінерали посідають центральне місце у цій трансформації. Якщо ми хочемо, щоб Україна стала не просто постачальником сировини, а й повноцінним учасником світового економічного ланцюжка з високою доданою вартістю, ми маємо діяти вже зараз".
Україна має всі шанси стати провідним гравцем у сфері видобутку та переробки рідкісних мінералів. Перемога Трампа відкриває Україні можливості для крутої угоди:
- Америці потрібні критичні матеріали, зниження залежності від Росії та Китаю.
- Україні потрібні безпека, інвестиції, технології та робочі місця.
Якщо, звичайно, не змарнуємо цей шанс.
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