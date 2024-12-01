Надра, які несуть мир: як збігається вигода України та США — і як це наближає закінчення війни

Ви, напевно, читали "План перемоги Зеленського". Пам'ятаєте, про що там у п. 4?

Він про потенціал українських критичних матеріалів і кооперацію зі США (!)

За місяць до цього, у вересні 2024 року, президент Зеленський зустрічався з сенатором-республіканцем Гремом, який записав відео з таким тестом: "Вони сидять на мінералах вартістю трильйон доларів, які могли б принести користь нашій економіці"(!).

Ще раніше, у серпні 2024 року, одна з найбільших лобістких компаній США DENTONS опублікувала у себе на сайті такий коментар: "Україна має в своєму розпорядженні величезну кількість найважливіших корисних копалин, оцінна вартість яких перевищує $26 трильйонів, що робить її значним гравцем у глобальному ланцюжку постачань"(!!!).

Не знаю, звідки такі цифри, але вони мені подобаються. Уявляєте, як вони подобаються терористу Росії та глобальному поліцейському США?

У червні згаданий вище сенатор Грем зробив заяву про те, що Україна — "золота жила" з критично важливими мінералами вартістю $12 трлн.

Якщо копнути глибше, у 2000-ті, коли я починав займатися професійно аналітикою та конкурентною розвідкою, то натрапляв в американських ЗМІ та звітах деяких американських компаній інформацію про те, що Україна входить до 5 (!) країн за вартістю своїх природних ресурсів.

Чесно, не вірив. Але сьогоднішні заяви повертають у ті дні, тож виникає інше розуміння причин війни в Україні та перспектив цієї війни.

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У зв'язку з цим рекомендую прочитати інтерв'ю мого друга Андрiя Бродського, засновника та керівника української компанії "Велта", який з нуля побудував бізнес із видобутку титанової сировини та зайняв 2% світового ринку і проєктує завод із виробництва титанового порошку у США. Він, як ніхто інший, розуміє можливі сценарії розвитку подій у зв'язку з перемогою Трампа.

Наведу кілька тез із цього інтерв'ю:

Україна володіє родовищами 28 із 34 критичних мінералів, визначених ЄС, і понад 30 із 52, які визнані стратегічними в США;

ми маємо колосальний потенціал, який може стати основою для економічного зростання та зміцнення наших міжнародних позицій;

серед цих багатств — титан, нікель, кобальт, циркон, золото, германій, скандій, галій та інші матеріали, які необхідні для високотехнологічних галузей, як-от відновлювана енергетика, авіакосмічна промисловість, виробництво напівпровідників та акумуляторів;

розташування наших родовищ у центральних регіонах (Дніпропетровська, Житомирська, Кіровоградська області) забезпечує зручну логістику та доступність для потенційних інвесторів.

Що заважає реалізації?

відсутність обліку за міжнародними стандартами: запаси багатьох ресурсів не підраховані за системою JORC, що ускладнює залучення великих інвесторів;

нестача державної підтримки: указ президента №306/2021 визначає чіткі кроки щодо розвитку видобувної галузі, але багато що з них залишається на папері.

Що потрібно зробити?

1. Перерахувати запаси: проведення міжнародного аудиту запасів критичних матеріалів (JORC) — ключ до довіри іноземних інвесторів.

2. Створити стимулювальні умови:

пільгове кредитування та податкові послаблення для видобувних і переробних компаній;

програми підтримки імпорту обладнання для переробки;

розробити державні програми: активувати виконання положень указу про стратегічні корисні копалини, зокрема й стимулювання створення повного циклу переробки;

запропонувати привабливий інвестиційний пакет.

Україна має стати країною, де видобуток та переробка корисних копалин вигідніша, ніж в Африці чи Латинській Америці.

Чому це важливо?

"Світ рухається до зменшення залежності від викопного палива, а критичні мінерали посідають центральне місце у цій трансформації. Якщо ми хочемо, щоб Україна стала не просто постачальником сировини, а й повноцінним учасником світового економічного ланцюжка з високою доданою вартістю, ми маємо діяти вже зараз".

Україна має всі шанси стати провідним гравцем у сфері видобутку та переробки рідкісних мінералів. Перемога Трампа відкриває Україні можливості для крутої угоди:

Америці потрібні критичні матеріали, зниження залежності від Росії та Китаю.

Україні потрібні безпека, інвестиції, технології та робочі місця.

Якщо, звичайно, не змарнуємо цей шанс.

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