Недра, которые несут мир: как совпала выгода Украины и США — и как это приближает окончание войны
Украина имеет огромный потенциал природных ископаемых, причем таких, которые привлекают и США, и Европу. И кажется, отмечает аналитик Анатолий Америн, будущей администрации Трампа это интересно, а значит, Украина имеет отличный шанс обменять свои недра на безопасность и инвестиции.
Вы, наверное, читали "План победы Зеленского". Помните, о чем там в п. 4?
Он о потенциале украинских критических материалов и кооперации с США (!)
За месяц до этого, в сентябре 2024 года, президент Зеленский встречался с сенатором-республиканцем Грэмом, который записал видео с таким тестом: "Они сидят на минералах стоимостью триллион долларов, которые могли бы принести пользу нашей экономике"(!).
Еще раньше, в августе 2024 года, одна из крупнейших лоббистских компаний США DENTONS опубликовала у себя на сайте такой комментарий: "Украина располагает огромным количеством важнейших полезных ископаемых, оценочная стоимость которых превышает $26 триллионов, что делает ее значительным игроком в глобальной цепочке поставок"(!!!).
Не знаю, откуда такие цифры, но они мне нравятся. Представляете, как они нравятся террористу России и глобальному полицейскому США?
В июне упомянутый выше сенатор Грэм сделал заявление о том, что Украина — "золотая жила" с критически важными минералами стоимостью $12 трлн.
Если копнуть глубже, в 2000-е, когда я начинал заниматься профессионально аналитикой и конкурентной разведкой, встречал в американских СМИ и отчетах некоторых американских компаний информацию о том, что Украина входит в 5 (!) стран по стоимости своих природных ресурсов.
Честно, не верил. Но сегодняшние заявления возвращают в те дни — и возникает другое понимание причин войны в Украине и перспектив этой войны.Важно
В связи с этим рекомендую прочитать интервью моего друга Андрея Бродского, основателя и руководителя украинской компании "Велта", который с нуля построил бизнес по добыче титанового сырья, занял 2% мирового рынка и проектирует завод по производству титанового порошка в США. Он, как никто другой, понимает возможные сценарии развития событий в связи с победой Трампа.
Приведу несколько тезисов из этого интервью:
- в Украине находятся месторождения 28 из 34 критических минералов, определенных ЕС, и более 30 из 52, которые признаны стратегическими в США;
- мы имеем колоссальный потенциал, который может стать основой для экономического роста и укрепления наших международных позиций;
- среди этих богатств — титан, никель, кобальт, циркон, золото, германий, скандий, галлий и другие материалы, которые необходимы для высокотехнологичных отраслей, таких как возобновляемая энергетика, авиакосмическая промышленность, производство полупроводников и аккумуляторов;
- расположение наших месторождений в центральных регионах (Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская области) обеспечивает удобную логистику и доступность для потенциальных инвесторов.
Что мешает реализации?
- отсутствие учета по международным стандартам: запасы многих ресурсов не подсчитаны по системе JORC, что затрудняет привлечение крупных инвесторов;
- недостаток государственной поддержки: указ президента №306/2021 определяет четкие шаги по развитию добывающей отрасли, но многое из них остается на бумаге.
Что нужно сделать?
1. Пересчитать запасы: проведение международного аудита запасов критических материалов (JORC) — ключ к доверию иностранных инвесторов.
2. Создать стимулирующие условия:
- льготное кредитование и налоговые послабления для добывающих и перерабатывающих компаний;
- программы поддержки импорта оборудования для переработки;
- разработать государственные программы: активировать выполнение положений указа о стратегических полезных ископаемых, включая стимулирование создания полного цикла переработки;
- предложить привлекательный инвестиционный пакет.
Украина должна стать страной, где добыча и переработка полезных ископаемых выгоднее, чем в Африке или Латинской Америке.
Почему это важно?
"Мир движется к уменьшению зависимости от ископаемого топлива, и критические минералы занимают центральное место в этой трансформации. Если мы хотим, чтобы Украина стала не просто поставщиком сырья, а полноценным участником мировой экономической цепочки с высокой добавленной стоимостью, мы должны действовать уже сейчас".
Украина имеет все шансы стать ведущим игроком в сфере добычи и переработки редких минералов. Победа Трампа открывает Украине возможности для крутой сделки:
- Америке нужны критические материалы, снижение зависимости от России и Китая.
- Украине нужны безопасность, инвестиции, технологии и рабочие места.
Если, конечно, не упустим этот шанс.
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