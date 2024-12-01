Недра, которые несут мир: как совпала выгода Украины и США — и как это приближает окончание войны

Вы, наверное, читали "План победы Зеленского". Помните, о чем там в п. 4?

Он о потенциале украинских критических материалов и кооперации с США (!)

За месяц до этого, в сентябре 2024 года, президент Зеленский встречался с сенатором-республиканцем Грэмом, который записал видео с таким тестом: "Они сидят на минералах стоимостью триллион долларов, которые могли бы принести пользу нашей экономике"(!).

Еще раньше, в августе 2024 года, одна из крупнейших лоббистских компаний США DENTONS опубликовала у себя на сайте такой комментарий: "Украина располагает огромным количеством важнейших полезных ископаемых, оценочная стоимость которых превышает $26 триллионов, что делает ее значительным игроком в глобальной цепочке поставок"(!!!).

Не знаю, откуда такие цифры, но они мне нравятся. Представляете, как они нравятся террористу России и глобальному полицейскому США?

В июне упомянутый выше сенатор Грэм сделал заявление о том, что Украина — "золотая жила" с критически важными минералами стоимостью $12 трлн.

Если копнуть глубже, в 2000-е, когда я начинал заниматься профессионально аналитикой и конкурентной разведкой, встречал в американских СМИ и отчетах некоторых американских компаний информацию о том, что Украина входит в 5 (!) стран по стоимости своих природных ресурсов.

Честно, не верил. Но сегодняшние заявления возвращают в те дни — и возникает другое понимание причин войны в Украине и перспектив этой войны.

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Сколько Запад получит за войну в Украине: 10 триллионов долларов за недра державы

В связи с этим рекомендую прочитать интервью моего друга Андрея Бродского, основателя и руководителя украинской компании "Велта", который с нуля построил бизнес по добыче титанового сырья, занял 2% мирового рынка и проектирует завод по производству титанового порошка в США. Он, как никто другой, понимает возможные сценарии развития событий в связи с победой Трампа.

Приведу несколько тезисов из этого интервью:

в Украине находятся месторождения 28 из 34 критических минералов, определенных ЕС, и более 30 из 52, которые признаны стратегическими в США;

мы имеем колоссальный потенциал, который может стать основой для экономического роста и укрепления наших международных позиций;

среди этих богатств — титан, никель, кобальт, циркон, золото, германий, скандий, галлий и другие материалы, которые необходимы для высокотехнологичных отраслей, таких как возобновляемая энергетика, авиакосмическая промышленность, производство полупроводников и аккумуляторов;

расположение наших месторождений в центральных регионах (Днепропетровская, Житомирская, Кировоградская области) обеспечивает удобную логистику и доступность для потенциальных инвесторов.

Что мешает реализации?

отсутствие учета по международным стандартам: запасы многих ресурсов не подсчитаны по системе JORC, что затрудняет привлечение крупных инвесторов;

недостаток государственной поддержки: указ президента №306/2021 определяет четкие шаги по развитию добывающей отрасли, но многое из них остается на бумаге.

Что нужно сделать?

1. Пересчитать запасы: проведение международного аудита запасов критических материалов (JORC) — ключ к доверию иностранных инвесторов.

2. Создать стимулирующие условия:

льготное кредитование и налоговые послабления для добывающих и перерабатывающих компаний;

программы поддержки импорта оборудования для переработки;

разработать государственные программы: активировать выполнение положений указа о стратегических полезных ископаемых, включая стимулирование создания полного цикла переработки;

предложить привлекательный инвестиционный пакет.

Украина должна стать страной, где добыча и переработка полезных ископаемых выгоднее, чем в Африке или Латинской Америке.

Почему это важно?

"Мир движется к уменьшению зависимости от ископаемого топлива, и критические минералы занимают центральное место в этой трансформации. Если мы хотим, чтобы Украина стала не просто поставщиком сырья, а полноценным участником мировой экономической цепочки с высокой добавленной стоимостью, мы должны действовать уже сейчас".

Украина имеет все шансы стать ведущим игроком в сфере добычи и переработки редких минералов. Победа Трампа открывает Украине возможности для крутой сделки:

Америке нужны критические материалы, снижение зависимости от России и Китая.

Украине нужны безопасность, инвестиции, технологии и рабочие места.

Если, конечно, не упустим этот шанс.

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