Кремль намалював перемогу: як режим Путіна продаватиме підданим мирну угоду

Друзі, ви будете сміятися, але Кремль уже позначив контури своєї перемоги. У будь-якому разі зрозуміло, як тепер це буде подано в їхній офіційній ідеології та підручниках історії. Сумна конячка Лавров усе докладно виклав. Історія така, що дідусь Орвелл був би в захваті.

Отже, Росія ні на кого не нападала. І взагалі не хотіла війни. Мирно жила, нікого не чіпала. Але підступний Захід готувався її захопити. Звісно, руками України, яку підкорили та перетворили на плацдарм для агресії. І ось, коли США (саме вони призначені на роль Головного Лиходія) готувалися напасти — Росія почала захищатися. Було важко, були втрати, але вистояли. І навіть захопили шматок території Страшного Агресора. Не США, звісно. України. Ось так Путін усіх переграв, а Росія знову перемогла ворогів.

Ганебний розгром під Києвом — нічого такого, за вірою Кремля, не було Фото: Генштаб ЗСУ

Київ за три дні? Брову піднімемо, і Україна все зрозуміє? Денацифікація, демілітаризація, окупація України за місяць і "звільнення братнього народу" — нічого цього не було. Ніхто так не говорив. Які ваші докази? Це все фальсифікації, ніхто вам не повірить. Насправді було так, як свідчить офіційна версія. Так і запишемо. А хто не згоден — шкідник і сяде в тюрму за дискредитацію.

Це все настільки смішно і водночас логічно, що я впевнений — так і буде. Ця версія стане не просто робочою — єдино правильною. За ситуації, що склалася на фронті та в геополітиці, тільки вона все пояснює ідеальним для влади способом. Тепер залежність від Китаю, зіпсовані відносини з усім світом і криза в економіці не просто пояснені. Вони виправдані. Було гірше, натовський чобіт погрожував топтати берізки й глід, але ми перемогли.

Усе, юшка для свого населення готова, можна йти на переговори. Флюгер їхньої реальності намертво прибитий до стовпа і вітер приречено дме у вказаний бік. Реальність за територією божевільні для них значення не має...

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