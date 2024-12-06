Кремль нарисовал победу: как режим Путина будет продавать подданным мирное соглашение

Друзья, вы будете смеяться, но Кремль уже обозначил контуры своей победы. Во всяком случае понятно, как теперь это будет выглядеть в их официальной идеологии и учебниках истории. Грустная лошадка Лавров все подробно изложил. История такая, что дедушка Оруэлл был бы в восторге.

Итак, Россия ни на кого не нападала. И вообще не хотела войны. Мирно жила, никого не трогала. Но коварный Запад готовился ее захватить. Естественно, руками Украины, которую подчинили и превратили в плацдарм для агрессии. И вот, когда США (именно они назначены на роль Главного Злодея) готовились напасть — Россия начала защищаться. Было трудно, были потери, но выстояли. И даже захватили кусок территории Страшного Агрессора. Не США, конечно. Украины. Вот так Путин всех переиграл, а Россия опять победила врагов.

Позорный разгром под Киевом - ничего такого, по верии Кремля, не было Фото: Генштаб ВСУ

Киев за три дня? Бровь поднимем, и Украина все поймет? Денацификация, демилитаризация, оккупация Украины за месяц и "освобождение братского народа" — ничего этого не было. Никто так не говорил. Какие ваши доказательства? Это все фальсификации, никто вам не поверит. На самом деле было так, как гласит официальная версия. Так и запишем. А кто не согласен — вредитель и сядет в тюрьму за дискредитацию.

Это все одновременно настолько смешно и одновременно логично, что я уверен — так и будет. Эта версия станет не просто рабочей — единственно верной. При сложившейся ситуации на фронте и в геополитике только она все объясняет идеальным для власти образом. Теперь зависимость от Китая, испорченные отношения со всем миром и кризис в экономике не просто объяснены. Они оправданы. Было хуже, натовский сапог грозил топтать березки и боярышник, но мы победили.

Все, похлебка для своего населения готова, можно идти на переговоры. Флюгер их реальности намертво приколочен к столбу и ветер обреченно дует в указанную сторону. Реальность за территорией сумасшедшего дома для них значения не имеет…

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