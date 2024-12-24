Багаті кафе — поза законом: як спалахнув скандал довкола бізнесменів, які збирають донати

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У твіттері (там дуже дивна аудиторія) — за допомогою матюків, серпа та молота — вимагають у кав‘ярні, що постраждала від падіння шматків ракети на "Торонто-Київ"…

ВІДДАТИ ГРОШІ, ЯКІ ЇМ НАДІСЛАЛИ У ФОРМАТІ ДОНАТІВ

Вимагають не ті, хто донатив. А просто у твіттері люди вимагають.

Кав‘ярня відкриває банку, їх друзі та гості туди донатять. У твіттері піднімають ураган, що бізнес не має права просити донати.

І що у них, у тих, хто це пише, збори стоять, а кав‘ярні надсилають гроші.

Про те, що кав‘ярня на початку повномасштабної війни готувала по 1000 обідів на день для військових, — мовчать.

Вони допомогли на початку війни — зараз люди їм віддячують. Це нормально.

І це дуже крута кав‘ярня. Світового рівня, так.

Водночас. Досі є категорія людей, яка совку не бачила, але хоче його повернення. Тобто, силовим методом впливає на рух приватних коштів. Керуючись думкою, що бізнес сам заробить, бо це бізнес багатий (а багатство бізнесу в чому, в капіталізації? у прибутках власників? у кількості локацій? у маржинальності?).

Я про те, що донатять тим, кому довіряють, кого знають.

Це перше. Якщо задонатили бізнесу (кльовому, не олігархічному, не корупціонерам, а виробнику доданої вартості), то чому вважається, що не задонатять на потреби війська? Звичайно, кількість та об‘єми донатів падають. Бо широкий загал людей не стає багатшим (війна та рукотворні проблеми в економіці). А потреб у донатах не стає менше. Тому гроші розподіляються, як на ринку — тим, кому довіряєш і отримуєш результат. Є чимало людей, які взагалі не донатять, але залучають в Україну колосальні валютні кошти в конкретні проєкти (мілітарі, медицина, агро тощо). Дають не рибу, а вудочку. Фундаментально основа суспільства (економічно) — це право власності. Якщо ним нехтувати, то ми повернемося в часи червоного терору. Або ж на Венесуелу погляньте. Не буде бізнесу — не буде донатів. Держава вже не здатна утримувати таку кількість бюджетників (див. державний бюджет України, його структуру та надходження).

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