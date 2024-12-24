Богатые кафе — вне закона: как разгорелся скандал вокруг бизнесменов, которые собирают донаты

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В твиттере (там очень странная аудитория) — с помощью мата, серпа и молота — требуют у кофейни, пострадавшей от падения кусков ракеты на "Торонто-Киев"…

ОТДАТЬ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ИМ ПРИСЛАЛИ В ФОРМАТЕ ДОНАТОВ

Требуют не те, кто донатил. А просто в твиттере люди требуют.

Кофейня открывает банку, их друзья и гости туда донатят. В твиттере поднимают ураган, что бизнес не имеет права просить донаты.

И что у них, у тех, кто это пишет, сборы стоят, а кофейни присылают деньги.

О том, что кофейня в начале полномасштабной войны готовила по 1000 обедов в день для военных, — молчат.

Они помогли в начале войны — сейчас люди их благодарят. Это нормально.

И это очень крутая кофейня. Мирового уровня, да.

Вместе с тем. До сих пор есть категория людей, которая совка не видела, но хочет его возвращения. То есть, силовым методом влияет на движение частных средств. Руководствуясь мнением, что бизнес сам заработает, и это бизнес богатый (а богатство бизнеса в чем, в капитализации? в прибылях собственников? в количестве локаций? в маржинальности?).

Я о том, что донатят тем, кому доверяют, кого знают.

Это первое. Если задонатили бизнесу (клевому, не олигархическому, не коррупционерам, а производителю добавленной стоимости), то почему считается, что не задонатят на нужды войска? Конечно, количество и объемы донатов падают. Потому что широкая масса людей не становится богаче (война и рукотворные проблемы в экономике). А потребностей в донатах не становится меньше. Поэтому деньги распределяются, как на рынке — тем, кому доверяешь и получаешь результат. Есть немало людей, которые вообще не донатят, но привлекают в Украину колоссальные валютные средства в конкретные проекты (милитари, медицина, агро и т. д.). Дают не рыбу, а удочку. Фундаментально основа общества (экономически) — это право собственности. Если им пренебрегать, то мы вернемся во времена красного террора. Или на Венесуэлу посмотрите. Не будет бизнеса — не будет донатов. Государство уже не способно содержать такое количество бюджетников (см. государственный бюджет Украины, его структуру и поступления).

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