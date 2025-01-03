Штурмувати Покровськ до інавгурації Трампа: що заважає окупантам перейти до оточення міста

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Зараз багато говорять про те, що російське командування планує оточити Покровськ і лише потім розпочати штурм міста. У певному сенсі це вірний задум, адже ізольоване місто в обороні довго не протримається, ось тільки одна справа планувати, а зовсім інша – реалізувати.

Російським військам, задіяним зараз у районі Покровська, критично не вистачає сил та засобів для того, щоб реалізувати план з оточенням, оскільки він вимагає просто колосальних ресурсів.

Для того, щоб оточити місто, і не просто оточити, а й сформувати по ЛБЗ оточення фланги, буферні зони контролю, росіянам необхідний потенціал угрупування чисельністю не менше 150 тисяч тіл, тоді як на всьому Покровсько-Курахівському напрямку зосереджено трохи понад 100 тисяч тіл. Тобто навіть якщо зняти всі війська з Курахівського напрямку і, зосередити на Покровському для проведення операції по оточенню міста, їх не вистачить на реалізацію задуманого.

Іншими словами, у нинішніх умовах оточення Покровська фізично неможливе.

Зі свого боку, армія РФ намагатиметься насамперед перерізати логістику до міста. Найближча артилерія, що знаходиться під загрозою, це траса 04-06, вздовж якої йде ще й залізниця. Думаю, що найближчими днями ми побачимо з вами запеклі бої в районі Котлиного, на що будуть кинуті підрозділи 55-ї ОМСБр 41-ї ЗВА.

Якщо їм вдасться зайняти це село, то окупанти цілком передбачувано поповзуть уздовж 04-06 на захід до адміністративного кордону із Дніпропетровською областю. Цей напрямок для них, у рамках виходу на адмінкордон області, куди вигідніше бачиться, ніж тягтися вздовж річки Солона, що створює безліч рельєфно-ландшафтних незручностей і перешкод.

У другу чергу, росіяни не залишать спроб виходу на М-30 і перерізати її на захід від Покровська — для них це куди пріоритетніше завдання, ніж оточувати саме місто. Причому це стосується не лише М-30 на захід від Покровська, а й східної логістики 05-04 на Костянтинівку. І багато хто якось забув про цю гілку, а вона зараз перебуває під загрозою перерізання як ніколи раніше.

Річ у тому, що окупанти знаходяться менш ніж за 2 кілометри від розвилки 05-04 на північ від Воздвиженки. Село, яке тримало оборону понад 5 місяців, продавлюють, і його окупація – це питання часу, так само як і наступний вихід росіян на ділянку 05-04 між Малинівкою та Водяним другим.

Таким чином, найближчим часом армія РФ в основному буде зайнята в районі Покровська формуванням умов для основної фази наступу на місто, частиною чого є послідовне перерізання логістики. Але починати цю основну фазу, доти поки що не зрізаний Курахівський виступ, поки не перерізана логістика, м’яко кажучи, не логічно.

Але де ж росіяни, а де логіка? Якщо буде поставлене завдання штурмувати місто до інавгурації Дональда Трампа, вони почнуть це робити, і для нас все ж таки краще буде, щоб вони почали це раніше, ніж пізніше. Краще тим, що рівень співвідношення втрат та результативності буде зовсім не на користь окупантів.

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