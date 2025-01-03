Штурмовать Покровск к инаугурации Трампа: что мешает оккупантам приступить к окружению города

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Сейчас много говорят о том, что российское командование планирует окружить Покровск и лишь потом начать штурм города. В определенном смысле это верный замысел, ведь изолированный город в обороне долго не продержится, вот только одно дело планировать, а совсем другое — реализовать.

Российским войскам, задействованным сейчас в районе Покровска, критически не хватает сил и средств для того, чтобы реализовать план с окружением, поскольку он требует просто колоссальных ресурсов.

Для того, чтобы окружить город, и не просто окружить, но и сформировать по ЛБС окружения фланги, буферные зоны контроля, россиянам необходим потенциал группировки численностью не менее 150 тысяч тел, тогда как на всем Покровско-Кураховском направлении сосредоточено чуть более 100 тысяч тел. То есть даже если снять все войска с Кураховского направления и, сосредоточить на Покровском для проведения операции по окружению города, их не хватит на реализацию задуманного.

Иными словами, в нынешних условиях оцепление Покровска физически невозможно.

В свою очередь, армия РФ будет пытаться прежде всего перерезать логистику к городу. Ближайшая артерия, находящаяся под угрозой, это трасса 04-06, вдоль которой идет еще и железная дорога. Думаю, что в ближайшие дни мы увидим с вами ожесточенные бои в районе Котлино, на что будут брошены подразделения 55-й ОМСБр 41-й ОВА.

Если им удастся занять это село, то оккупанты вполне предсказуемо поползут вдоль 04-06 на запад к административной границе с Днепропетровской областью. Это направление для них, в рамках выхода на админграницу области, куда выгоднее видится, чем тянуться вдоль реки Соленая, создающей множество рельефно-ландшафтных неудобств и препятствий.

Во вторую очередь, россияне не оставят попыток выхода на М-30 и перерезать ее к западу от Покровска — для них это куда более приоритетная задача, чем окружать сам город. Причем это касается не только М-30 западнее Покровска, но и восточной логистики 05-04 на Константиновку. И многие как-то забыли об этой ветке, а она сейчас находится под угрозой перерезания как никогда ранее.

Дело в том, что оккупанты находятся менее чем в 2 километрах от развилки 05-04 к северу от Воздвиженки. Село, которое держало оборону более 5 месяцев, продавливают, и его оккупация — это вопрос времени, так же как и следующий выход россиян на участок 05-04 между Малиновкой и Водяным вторым.

Таким образом, в ближайшее время армия РФ в основном будет занята в районе Покровска формированием условий для основной фазы наступления на город, частью чего является последовательное перерезание логистики. Но начинать эту основную фазу, до тех пор пока не срезан Кураховский выступ, пока не перерезана логистика, мягко говоря, не логично.

Но где же россияне, а где логика? Если будет поставлена задача штурмовать город до инаугурации Дональда Трампа, они начнут это делать, и для нас все же лучше будет, чтобы они начали это раньше, чем позже. Лучше тем, что уровень соотношения потерь и результативности будет совсем не в пользу оккупантов.

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