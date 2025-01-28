Ракета, яка змінює війну. Як ЗСУ отримали несподівану нову зброю
Україна вкотре змінює сценарій війни за рахунок свого креативу. Йдеться про дешеву і масову західну ракету Hydra 70, яка, як пояснює військовий блогер Олександр Карпюк, тепер пристосована під ураження російських крилатих ракет.
Цікава новина від ВМС ЗС України.
На озброєнні у ЗСУ є такі 70-мм ракети Hydra 70. Це некеровані старі ракети, які доволі поширені в країнах НАТО. Використовують їх як ракету для РСЗО, з пускових контейнерів вертольотів та літаків, кароч, стара кондова надійна ракета.
Ці ракети апгрейджуються завдяки системі APKWS. Якщо коротко, то в ракету в центр імплементується модуль з крильцями, який робить з некерованої ракети — керовану, по лазерному наведенню. На скріні показано як в центр ракети встановлюють модуль керування, і як ракета виглядає після встановлення.
Так ось, такою ракетою два дні тому ВМС ЗСУ збили ракету Х-59.
Відео можете побачити на сторінці ВМС ЗСУ.
І це ах…ренна новина. Бо таких ракет по світу — десятки тисяч, вартість однієї такої ракети "Гідра" — біля 40 тис. доларів.
Для розуміння, вартість ракети до тої ж Nasams або зенітної ракети для F-16 — понад мільйона доларів, а ракета до "Петріота" — біля 3 мільйонів.
Ефективне використання цього засобу як зенітного розвалює всю бухгалтерію війни. Бо в тебе вартість протидії набагато дешевша за засіб ураження.
І вперше цей засіб застосували саме таким чином і ефективно — ЗСУ. Є чим пишатися.
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