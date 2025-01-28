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Думки

Ракета, яка змінює війну. Як ЗСУ отримали несподівану нову зброю

Україна вкотре змінює сценарій війни за рахунок свого креативу. Йдеться про дешеву і масову західну ракету Hydra 70, яка, як пояснює військовий блогер Олександр Карпюк, тепер пристосована під ураження російських крилатих ракет.

Олександр Карпюк
Олександр Карпюк
Військовий блогер
eye 319
ракети, Hydra 70
Фото: "Вікіпедія" | Дешеві ракети Hydra 70
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Цікава новина від ВМС ЗС України.

На озброєнні у ЗСУ є такі 70-мм ракети Hydra 70. Це некеровані старі ракети, які доволі поширені в країнах НАТО. Використовують їх як ракету для РСЗО, з пускових контейнерів вертольотів та літаків, кароч, стара кондова надійна ракета.

Ці ракети апгрейджуються завдяки системі APKWS. Якщо коротко, то в ракету в центр імплементується модуль з крильцями, який робить з некерованої ракети — керовану, по лазерному наведенню. На скріні показано як в центр ракети встановлюють модуль керування, і як ракета виглядає після встановлення.

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Так ось, такою ракетою два дні тому ВМС ЗСУ збили ракету Х-59.

Відео можете побачити на сторінці ВМС ЗСУ.

І це ах…ренна новина. Бо таких ракет по світу — десятки тисяч, вартість однієї такої ракети "Гідра" — біля 40 тис. доларів.

Для розуміння, вартість ракети до тої ж Nasams або зенітної ракети для F-16 — понад мільйона доларів, а ракета до "Петріота" — біля 3 мільйонів.

Ефективне використання цього засобу як зенітного розвалює всю бухгалтерію війни. Бо в тебе вартість протидії набагато дешевша за засіб ураження.

І вперше цей засіб застосували саме таким чином і ефективно — ЗСУ. Є чим пишатися.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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