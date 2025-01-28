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Мнения

Ракета, которая меняет войну. Как ВСУ получили неожиданное новое оружие

Украина в очередной раз меняет сценарий войны за счет своего креатива. Речь идет о дешевой и массовой западной ракете Hydra 70, которая, как объясняет военный блогер Александр Карпюк, теперь приспособлена под поражение российских крылатых ракет.

Александр Карпюк
Александр Карпюк
Военный блогер
eye 176
ракеты, Гидра 70
Фото: "Википедия" | Дешевые ракеты Hydra 70
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Интересная новость от ВМС ВС Украины.

На вооружении у ВСУ есть такие 70-мм ракеты Hydra 70. Это неуправляемые старые ракеты, которые довольно распространены в странах НАТО. Используют их как ракету для РСЗО, из пусковых контейнеров вертолетов и самолетов, короче, старая кондовая надежная ракета.

Эти ракеты апгрейджуються благодаря системе APKWS. Если коротко, то в ракету в центр имплементируется модуль с крылышками, который делает из неуправляемой ракеты — управляемую, по лазерному наведению. На скрине показано как в центр ракеты устанавливают модуль управления, и как ракета выглядит после установки.

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Так вот, такой ракетой два дня назад ВМС ВСУ сбили ракету Х-59.

Видео можете увидеть на странице ВМС ВСУ.

И это ах...ренная новость. Потому что таких ракет по миру — десятки тысяч, стоимость одной такой ракеты "Гидра" — около 40 тыс. долларов.

Для понимания, стоимость ракеты к той же Nasams или зенитной ракеты для F-16 — более миллиона долларов, а ракета к "Пэтриоту" — около 3 миллионов.

Эффективное использование этого средства как зенитного разваливает всю бухгалтерию войны. Потому что у тебя стоимость противодействия намного дешевле средства поражения.

И впервые это средство применили именно таким образом и эффективно — ВСУ. Есть чем гордиться.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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