Ракета, которая меняет войну. Как ВСУ получили неожиданное новое оружие

Related video

Интересная новость от ВМС ВС Украины.

На вооружении у ВСУ есть такие 70-мм ракеты Hydra 70. Это неуправляемые старые ракеты, которые довольно распространены в странах НАТО. Используют их как ракету для РСЗО, из пусковых контейнеров вертолетов и самолетов, короче, старая кондовая надежная ракета.

Эти ракеты апгрейджуються благодаря системе APKWS. Если коротко, то в ракету в центр имплементируется модуль с крылышками, который делает из неуправляемой ракеты — управляемую, по лазерному наведению. На скрине показано как в центр ракеты устанавливают модуль управления, и как ракета выглядит после установки.

Так вот, такой ракетой два дня назад ВМС ВСУ сбили ракету Х-59.

Видео можете увидеть на странице ВМС ВСУ.

И это ах...ренная новость. Потому что таких ракет по миру — десятки тысяч, стоимость одной такой ракеты "Гидра" — около 40 тыс. долларов.

Для понимания, стоимость ракеты к той же Nasams или зенитной ракеты для F-16 — более миллиона долларов, а ракета к "Пэтриоту" — около 3 миллионов.

Эффективное использование этого средства как зенитного разваливает всю бухгалтерию войны. Потому что у тебя стоимость противодействия намного дешевле средства поражения.

И впервые это средство применили именно таким образом и эффективно — ВСУ. Есть чем гордиться.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно