Терор проти ТЦК: що стоїть за нападами на військкомів по всій Україні і до чого тут Росія

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Щодо нападів на ТЦК…

За останні дні ми стали з вами свідками трьох нападів — терористичних актів проти співробітників ТЦК.

Нагадаю, що 1 лютого в Полтавській області було застрелено співробітника ТЦК, а в Рівному біля будівлі ТЦК прогримів вибух, унаслідок чого загинула одна людина, шестеро дістали поранення. Учора, 2 лютого, біля будівлі ТЦК у Павлограді прогримів вибух, унаслідок чого поранення дістав військком.

За цією хронологією подій можна говорити про сплановану акцію терору, спрямовану на внутрішню дестабілізацію в країні. Єдиний вигодонабувач від цього — Росія, яка використовує широкий спектр інструментів, від агентурних мереж і ІПСО, до корисних ідіотів усередині самої України. При цьому всі можливості Росії маніпулювати свідомістю низки українців свідчать про серйозні внутрішні, соціально-суспільні та системні проблеми.

За порядком

Ні для кого не секрет, що на території України продовжує залишатися значна частина населення (громадянами я цих осіб не можу назвати), які відчувають проросійські настрої, відверто сепаратистських поглядів. Ці персонажі поводяться не так активно, як у період до 2022 року, але в міру того, як у них зростає відчуття безкарності за свої погляди, вони сміливішають як у висловлюваннях, так і в діях.

Від рядового до того, хто обіймає управлінські посади, ці персоналії впевненіше використовуються кураторами, інші охоче йдуть на контакт зі спецслужбами Росії. Основна мета активізації агентурної мережі — дестабілізація країни зсередини, за одним із кількох сценаріїв, від каталізації невдоволення чинною владою до протиставлення цивільних і військових. І кейс із ТЦК, який ведуть російські відділи з 2022 року, зараз виводять на рівень не вироблення неприязні, недовіри, ворожості, а на рівень фізичного протистояння.

До речі, нагадаю, що в минулому я щоразу, коли потрапляв у вири дискусій на тему легалізації в Україні вогнепалу для населення, завжди нагадував опонентам, що в країні, де багато сепаратистськи й антиукраїнськи налаштованих суб'єктів, легалізація навіть короткостволу становить небезпеку. Думаю, пояснювати не потрібно, чому?

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ІПСО

З 2023 року російська агентура всередині України, а також за межами нашої країни, представники сепаратистських партій, які втекли за кордон, і кишенькові лідери громадської думки регулярно проводили та проводять дотепер вкидання проти військових. Особливе місце в дискредитації силових структур займали співробітники ТЦК.

Я зараз абсолютно нікого не вигороджую, але низка відеоматеріалів за участю ТЦК, які створювали суспільний резонанс, мали передісторію, яка б повністю б змінила сприйняття того, що відбувається, але це завжди було вже потім… ІПСО, дискредитація й маніпуляція для того й такі, щоб виривати з контексту важливе для маніпулятора. На цих вирваних із контексту матеріалах і формувався первинний фундамент, а потім питання часу, коли частка негативу до ТЦК на основі таких вкидань почне сягати реакційної позначки.

Відсутність дієвих покарань щодо авторів такого контенту призвела до того, що на сьогодні у дискредитації військових може взяти участь не тільки персоналія, яка втекла з країни за кордон, а й наші місцеві відщепенці суспільства.

Отже, відсутність дієвого покарання, а не банальне вибачення на камеру, яке виїденого яйця не варте, призвела до успішності кейсу з дискредитації людей у пікселі.

Корисні ідіоти

Не агенти Кремля, не сепаратисти, не адепти руського миру, а просто ідіоти. На жаль, у нас їх досить багато, як серед населення, незнайомого з елементарним критичним мисленням, так і у високих кабінетах, які роблять популістські, хайпові заяви, що не дружать зі здоровим глуздом. Наприклад, скасувати ТЦК і відправити всіх співробітників на фронт, таким чином, нібито, вирішивши питання мобілізації…

Щоправда, мисливці за хайпом ніколи не покажуть статистику, скільки в ТЦК співробітників пройшли вже війну. Скільки побувало в м'ясорубці рік, два, а скільки з 2014 року не вилазило із зони АТО, у 2022-му зустрічало російські колони під Харковом, Бучею, захищало Гостомель і отримало в перші ж дні поранення, що не дає змоги більше активно служити, і тепер — ТЦК. Взагалі, скільки з пораненнями, травмами, скільки з інвалідністю тощо. Ні, не розкажуть… Зате зловити хайп за хвіст, який буде підтриманий іншими корисними ідіотами, вже в народних масах, це завжди будь ласка!

І справді, розігнати це ТЦК до чортової матері — і всіх на фронт!

Це лише тільки один приклад того, як популістські ініціативи підіграють цілям ворога, дестабілізації ситуації в країні зсередини. А потім ми дивуємося, чому під постом про розпуск ТЦК і вбивство співробітника ТЦК — сотні й тисячі лайків, причому не ботів, а цілком реальних людей, які живуть в Україні та працюють у вкрай цікавих організаціях, де люди з такими поглядами просто не повинні перебувати.

Тобто, сепаратист, терорист, агент Кремля і корисний ідіот мають бути, по суті, прирівняні один до одного за ступенем відповідальності?

Моя думка — так.

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Криза

Ми переживаємо системну кризу в суспільстві, коли робота російської пропагандистської, інформаційної машини досягла своєї мети — викликає недовіру до військових серед цивільного населення.

Заперечувати цю кризу — тільки лише посилювати її. Так, у ТЦК багато внутрішніх проблем і періодично вони вирішуються, зокрема затриманнями та судами. В інших випадках будь-який громадянин, щодо якого було застосовано протиправні дії, міг скористатися послугами юриста, і є показові приклади успішності таких розглядів. Ось тільки петляти весь час поміж струмків не вийде, оскільки все це не вирішує головної, глобальної проблеми, яку намагаються багато хто в тиловій Україні не помічати.

Воювати, так чи інакше, але доведеться всім. Україні необхідна мілітаризація суспільства, що критично запізнюється з 2022 року.

Ми можемо до нескінченності боротися з агентурою всередині країни, хоча, як на мене, основний момент у 2022 році втрачено. Ми можемо до нескінченності боротися з фейками та російськими ІПСО. Ми можемо до нескінченності ставити на місце корисних ідіотів.

Але все це буде безглуздо без системної роботи з мілітаризації суспільства.

Доти, доки одна частина України житиме з прихованими мріями про "русский мир", ковбасу по 2,20 і "блакитний вогник"; інша частина — вперто не помічатиме війну, занурившись у свій світ рожевих єдинорогів; а третя — свято віритиме в мир із російськими окупантами, ми так і будемо програвати Росії, але не на фронті, а всередині своєї країни.

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