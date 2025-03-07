Панамський канал — чий? Як американці "віджимають" стратегічний об'єкт у китайців

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Компанія BlackRock купує два великих порти на Панамському каналі у їхнього власника з Гонконгу після тиску з боку Дональда Трампа на Панаму.

Нова американська влада провела практично блискавичну атаку на Панамський канал. Президент США часто стверджував, що "Китай керує Панамським каналом", додавши минулого місяця, що "ми повернемо його, або станеться щось дуже серйозне". Сенатор-республіканець Тед Круз стверджував, що Китай може використовувати або заблокувати прохід через канал і що порти "надають Китаю готові спостережні пункти" для вжиття заходів. Нарешті, на початку лютого Держсекретар США Марко Рубіо під час свого візиту прямо заявив президенту Панами Хосе Раулю Муліно, що він повинен зменшити вплив Китаю на канал, інакше він зіткнеться з можливими заходами у відповідь з боку Сполучених Штатів.

Реалізація плану

Панама вийшла з китайської ініціативи "Один пояс, один шлях", який є втіленням нового Шовкового шляху.

Власник портів, компанія CK Hutchison з Гонконгу, продасть бізнес консорціуму, до якого входять BlackRock, Global Infrastructure Partners і Terminal Investment, йдеться в заяві компанії, опублікованій у вівторок. Остаточну документацію буде підписано не пізніше 2 квітня 2025 року.

Що входить в угоду

Консорціум купує 90% акцій Panama Ports Company, яка володіє і управляє портами Бальбоа і Крістобаль у Панамі. На карті два порти позначені червоно-жовтими значками.

Крім цього, CK Hutchison поступається 80% акцій групи Hutchison Ports, яка управляє 43 портами в 23 країнах, включно з двома з чотирьох великих портів, розташованих уздовж Панамського каналу. Отже, угода дасть консорціуму контроль над 43 портами в 23 країнах, включно з Мексикою, Нідерландами, Єгиптом, Австралією, Пакистаном тощо.

Отже, контроль над інфраструктурою Панамського каналу дійсно переходить від умовних британських "китайців" до умовних глобальних "американців". Цей 51-мильний водний шлях є найважливішою економічною артерією США, якою щорічно проходить 40 млн контейнерів. 70% судноплавства проходить через канал або в США, або зі США. Другим за величиною користувачем є Китай.

Очевидно, що в цій угоді BlackRock, Ост-Індська компанія XXI століття, виступає проксі-силою американського уряду, що гарантує дотримання інтересів США на Панамському каналі. Сума угоди — $22,8 млрд.

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