Панамский канал — чей? Как американцы "отжимают" стратегический объект у китайцев

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Компания BlackRock покупает два крупных порта на Панамском канале у их владельца из Гонконга после давления со стороны Дональда Трампа на Панаму.

Новая американская власть провела практически молниеносную атаку на Панамский канал. Президент США часто утверждал, что "Китай управляет Панамским каналом", добавив в прошлом месяце, что "мы вернем его, или произойдет что-то очень серьезное". Сенатор-республиканец Тед Круз утверждал, что Китай может использовать или заблокировать проход через канал и что порты "предоставляют Китаю готовые наблюдательные пункты" для принятия мер. Наконец, в начале февраля Госсекретарь США Марко Рубио в ходе своего визита прямо заявил президенту Панамы Хосе Раулю Мулино, что он должен уменьшить влияние Китая на канал или столкнется с возможными ответными мерами со стороны Соединенных Штатов.

Реализация плана

Панама вышла из китайской инициативы "Один пояс, один путь", который является воплощением нового Шелкового пути.

Владелец портов, компания CK Hutchison из Гонконга, продаст бизнес консорциуму, в который входят BlackRock, Global Infrastructure Partners и Terminal Investment, говорится в заявлении компании, опубликованном во вторник. Окончательная документация будет подписана не позднее 2 апреля 2025 года.

Что входит в сделку

Консорциум приобретает 90% акций Panama Ports Company, которая владеет и управляет портами Бальбоа и Кристобаль в Панаме. На карте два порта обозначены красно-желтыми значками.

Помимо этого, CK Hutchison уступает 80% акций группы Hutchison Ports, которая управляет 43 портами в 23 странах, включая два из четырех крупных портов, расположенных вдоль Панамского канала. Таким образом, соглашение даст консорциуму контроль над 43 портами в 23 странах, включая Мексику, Нидерланды, Египет, Австралию, Пакистан и др.

Таким образом, контроль над инфраструктурой Панамского канала действительно переходит от условных британских "китайцев" к условным глобальным "американцам". Этот 51-мильный водный путь является важнейшей экономической артерией США, по которой ежегодно проходит 40 млн контейнеров. 70% судоходства проходит через канал либо в США, либо из США. Вторым по величине пользователем является Китай.

Очевидно, что в этой сделке BlackRock, Ост-Индская компания XXI века, выступает прокси-силой американского правительства, гарантирующей соблюдение интересов США на Панамском Канале. Сумма сделки — $22,8 млрд.

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