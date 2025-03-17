Америка втратила Голос: чому Захід програв Росії інформаційну війну

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Про закриття Радіо Свобода

Як на мене, то головна проблема — зовсім не в закритті "Радіо Свобода". Проблема в тому, що колективний Захід — і США, і Європа — взагалі відмовилися вести інформаційну війну на території Росії. Ця тема табуйована всіма фондами, які витрачають мільйони на журналістику.

Я належу до тієї меншості, яка вважає, що закриття "Радіо Свобода" ніяк і ні на що особливо не вплине (окрім тих дуже достойних журналістів, які, на жаль, втратять роботу).

Радіо було створено в часи "холодної війни" і його головною задачею був підрив Радянського Союзу зсередини. І воно відіграло величезну роль в ті часи. Потім воно стало просто ЗМІ з високим рівнем якості журналістики, довіри та цитованості. Іншими словами, воно стало одним із хороших ЗМІ.

Про що зараз не говорить ніхто, так це те, що ні у 2014, ні у 2022 році колективний Захід (нагадаю, це було задовго до Трампа) не захотів створювати сучасні інструменти, які були б ефективними в інформаційній війні на території Росії. Які це інструменти? Я не відкрию Америку, коли скажу, що це "Тік-ток", "Телеграм" та якісні й кількісні дослідження. І можливості донесення інформації на територію Росії — в рази більші, ніж це мало "Радіо Свобода" в 80-і роки минулого століття. На жаль, Захід просто боїться розпочинати таку війну.

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