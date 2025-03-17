Америка потеряла Голос: почему Запад проиграл России информационную войну

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О закрытии Радио Свобода

Как по мне, то главная проблема — вовсе не в закрытии "Радио Свобода". Проблема в том, что коллективный Запад — и США, и Европа — вообще отказались вести информационную войну на территории России. Эта тема табуирована всеми фондами, которые тратят миллионы на журналистику.

Я принадлежу к тому меньшинству, которое считает, что закрытие "Радио Свобода" никак и ни на что особо не повлияет (кроме тех очень достойных журналистов, которые, к сожалению, потеряют работу).

Радио было создано во времена "холодной войны" и его главной задачей был подрыв Советского Союза изнутри. И оно сыграло огромную роль в те времена. Затем оно стало просто СМИ с высоким уровнем качества журналистики, доверия и цитируемости. Другими словами, оно стало одним из хороших СМИ.

О чем сейчас не говорит никто, так это то, что ни в 2014, ни в 2022 году коллективный Запад (напомню, это было задолго до Трампа) не захотел создавать современные инструменты, которые были бы эффективными в информационной войне на территории России. Какие это инструменты? Я не открою Америку, когда скажу, что это "Тик-ток", "Телеграмм" и качественные и количественные исследования. И возможности донесения информации на территорию России — в разы больше, чем это имело "Радио Свобода" в 80-е годы прошлого века. К сожалению, Запад просто боится начинать такую войну.

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