Удар по Енгельсу та інший самозахист: що відбувається після оголошення про припинення вогню

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В контексті сьогоднішнього удару по аеродрому "Енгельс" — така ціннісна конструкція…

Україна почала кампанію далекобійних ударів дронами з пропелером ще у 2024 році як асиметричний спосіб захисту на тлі нестачі засобів ППО.

За підрахунками авторитетного IISS, США нам обіцяли, але не поставили аж 10 батарей ЗРК — дві "Петріот" та вісім NASAMS. Якби наша країна змогла б в короткий строк отримати таке кардинальне підсилення нашої протиповітряної оборони, то в принципі можна було б зараз відмовитись від ударів дронами по території РФ та зосередитись виключно на власному захисті.

Тим паче, за підрахунками того ж IISS, з лютого 2022 року від країн Заходу ми отримали загалом 24 батареї ЗРК. Тобто можна лише уявити, наскільки вагомий для нас той комплект систем ППО, який американці нам не поставили.

Ставити питання про те, чи підважує удар по "Енгельсу" перспективи "повітряного перемир’я", не варто хоча б тому, що ніяких конкретних домовленостей наразі не досягнуто.

Ба більше – в теорії, РФ сама б могла тут показати "добру волю" й взагалі відмовитись першою від ударів по нашій енергетиці, тим паче що протягом війни стратегічна авіація росіян у певні періоди нашій енергосистемі не била.

Однак, як бачимо, Росія таку "добру волю" проявляти не поспішає, м’яко кажучи, тому грати в семантичну гру про "вгадати волю Путіна" тут сенсу нема. Очевидно, процес перейшов у площину "пістолетом і добрим словом".

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Є велика політична проблема в тому, як не просто досягти перемир’я із паузою повітряних ударів, але й то, як це проконтролювати: зона широка, а засобів радіолокаційного контролю нам не вистачає.

Бо про засоби та формати контролю мова поки що не йде, представник Трампа волів повірити на слово, що росіяни, мовляв, самі збили сім своїх "Шахедів", тому ми всі ризикуємо опинитись в ситуації, коли в України будуть "зв’язані руки" для самозахисту, а слова російської сторони будуть сприйматись на віру.

Саме в ключі "пістолетом і добрим словом" слід сприймати повідомлення про передачу Україні нової партії F-16, поява яких на озброєнні допомогла збільшити показник ефективності збиття російських дозвукових КР на 10-15%.

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