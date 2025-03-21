Удар по Энгельсу и другая самозащита: что происходит после объявления о прекращении огня

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В контексте сегодняшнего удара по аэродрому "Энгельс" — такая ценностная конструкция

Украина начала кампанию дальнобойных ударов дронами с пропеллером еще в 2024 году как асимметричный способ защиты на фоне недостатка средств ПВО.

По подсчетам авторитетного IISS, США нам обещали, но не поставили аж 10 батарей ЗРК — две "Пэтриот" и восемь NASAMS. Если бы наша страна смогла бы в короткий срок получить такое кардинальное усиление нашей противовоздушной обороны, то в принципе, можно было бы сейчас отказаться от ударов дронами по территории РФ и сосредоточиться исключительно на собственной защите.

Тем более, по подсчетам того же IISS, с февраля 2022 года от стран Запада мы получили всего 24 батареи ЗРК. То есть можно только представить, насколько весомый для нас тот комплект систем ПВО, который американцы нам не поставили.

Ставить вопрос о том, подрывает ли удар по "Энгельсу" перспективы "воздушного перемирия", не стоит хотя бы потому, что никаких конкретных договоренностей пока не достигнуто.

Более того — в теории, РФ сама могла бы здесь показать "добрую волю" и вообще отказаться первой от ударов по нашей энергетике, тем более что в течение войны стратегическая авиация россиян в определенные периоды по нашей энергосистеме не била.

Однако, как видим, Россия такую "добрую волю" проявлять не спешит, мягко говоря, поэтому играть в семантическую игру про "угадать волю Путина" здесь смысла нет. Очевидно, процесс перешел в плоскость "пистолетом и добрым словом".

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Есть крупная политическая проблема в том, как не просто достичь перемирия с паузой воздушных ударов, но и то, как это проконтролировать: зона широкая, а средств радиолокационного контроля нам не хватает.

Потому что о средствах и форматах контроля речь пока не идет, представитель Трампа предпочел поверить на слово, что россияне, мол, сами сбили семь своих "Шахедов", поэтому мы все рискуем оказаться в ситуации, когда у Украины будут "связаны руки" для самозащиты, а слова российской стороны будут восприниматься на веру.

Именно в ключе "пистолетом и добрым словом" следует воспринимать сообщение о передаче Украине новой партии F-16, появление которых на вооружении помогло увеличить показатель эффективности сбития российских дозвуковых КР на 10-15%.

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