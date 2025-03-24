Кравець, шеф-кухар, стратег: хто є сірим кардиналом від США на перемовинах в Саудівськiй Аравії

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Сподіваюсь, у Саудівську Аравію українська делегація знову одягне костюми:) І це не просто вимога дипломатичного етикету, але й є привід зайти до американців "з тилу".

Мало хто звернув увагу, що крім Келлога, американську делегацію представлятиме директор з планування політики (внутрішнього департаменту аналітики Держдепу) Майкл Антон.

Що це за людина?

По-перше, це колишній спічрайтер Руперта Мердока, Руді Джуліані та Кондолізи Райз.

По-друге, в першій адміністрації Трампа він обіймав посади заступника помічника президента та заступника радника з національної безпеки.

А по-третє, автор відомого есе "Вибори рейсу 93", яке він написав під псевдонімом про необхідність обрання Трампа у 2016-му році.

Але є ще і інша сторона цієї людини. Він дуже захоплюється пошиттям одягу, зокрема, чоловічих костюмів. Під псевдонімом "Ніколас Антонджіаванні" Антон написав книгу про чоловічу моду — "The Suit". Твір був написаний у стилі пародії на "Державотворця" Нікколо Макіавеллі.

Ну, і "вишенька на торті". Майкл Антон — професійний шеф-кухар. За однією з легенд, у 2018-му році він особисто готував державну вечерю у Білому Домі для президента Франції Еммануеля Макрона.

Тобто, зустрічати наших будуть точно насамперед по одежині. Костюм від Тома Форда одягати не обов'язково.

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