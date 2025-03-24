Портной, шеф-повар, стратег: кто является серым кардиналом от США на переговорах в Саудовской Аравии

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Надеюсь, в Саудовскую Аравию украинская делегация снова наденет костюмы :) И это не просто требование дипломатического этикета, но и повод зайти к американцам "с тыла".

Мало кто обратил внимание, что кроме Келлога, американскую делегацию будет представлять директор по планированию политики (внутреннего департамента аналитики Госдепа) Майкл Антон.

Что это за человек?

Во-первых, это бывший спичрайтер Руперта Мердока, Руди Джулиани и Кондолизы Райз.

Во-вторых, в первой администрации Трампа он занимал должности заместителя помощника президента и заместителя советника по национальной безопасности.

А в-третьих, автор известного эссе "Выборы рейса 93", которое он написал под псевдонимом о необходимости избрания Трампа в 2016-м году.

Но есть еще и другая сторона этого человека. Он очень увлекается пошивом одежды, в частности, мужских костюмов. Под псевдонимом "Николас Анджианни" Антон написал книгу о мужской моде — "The Suit". Произведение было написано в стиле пародии на "Государя" Никколо Макиавелли.

Ну, и "вишенка на торте". Майкл Антон — профессиональный шеф-повар. По одной из легенд, в 2018-м году он лично готовил государственный ужин в Белом Доме для президента Франции Эммануэля Макрона.

То есть, встречать наших будут точно прежде всего по одежке. Костюм от Тома Форда надевать не обязательно.

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