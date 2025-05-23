Три цикли агресії РФ. Коли настане заморожування у війні і чому в Путіна є час до 2036 року

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Нагадаю, у межах моделі тритактної війни перший такт стався у 2014–2015 роках і завершився окупацією російськими військами Криму та частини Донбасу.

Потім — пауза між першим і другим тактом у періоді 2016–2022.

Другий такт війни — повномасштабна війна 2022-го року.

Суто теоретично можна припустити, що між другим і третім тактами також може бути пауза.

Поки незрозумілий її характер:

тривала пауза за аналогією з інтервалом між першим і другим тактами, тобто 4-5 років;

коротка пауза в 1-2 роки;

непомітна пауза у вигляді короткочасних перемир'їв, яких може бути й кілька.

Спробуймо провести аналіз тритактної моделі війни на основі аналізу великих політичних циклів у РФ і США, оскільки якась кореляція тут безсумнівно є.

Розглянемо російський політичний цикл.

Він розпочався з ухвалення нової Конституції та виборів президента у 2024-му році.

У Путіна є дві президентські каденції: 2024-2030 і 2030-2036.

У США політичні цикли вибудовуються таким чином:

трампівський цикл (2024-2028)

можливий цикл Джея Ді Венса 2028-2036. Або новий цикл демократів у цьому ж часовому горизонті.

У всякому разі, можна з високою ймовірністю прогнозувати, що це буде "спарений політичний цикл" (дві каденції президента США) у періоді 2028-2036.

Як бачимо, великий політичний цикл РФ практично повністю збігається за термінами з великим політичним циклом США, але є й відмінності.

У РФ усе прогнозовано — дві каденції Путіна.

У США можливі варіанти.

Крім того, у російському більшому політичному циклі дві каденції, а в американському — три.

Великий політичний цикл РФ практично повністю збігається за термінами з великим політичним циклом США, але є й відмінності Фото: Getty Images

Найімовірніше, Путін спробує передати владу наступникові 2036 року, але певний час залишиться в політиці як Назарбаєв у Казахстані (з урахуванням помилок Назарбаєва під час проведення трансферту влади в країні з авторитарною моделлю управління).

Умовний політичний "девіз" наступника Путіна називатиметься "закріплення". Тобто, він повинен буде "закріпити" ті результати історичного треку, які йому передасть Путін.

У цьому контексті, "девіз" нинішнього політичного циклу Путіна (2024-2030) може бути — "максимальна агресія".

Тобто, перед можливим "заморожуванням" і завершенням другого такту війни, РФ намагатиметься вийти на максимальні позиції.

"Девіз" нинішнього політичного циклу Путіна (2024-2030) може бути "максимальна агресія" Фото: Getty Images

На рівні другого такту війни такими цілями в розумінні РФ є окупація чотирьох областей України на додачу до окупованого на першому такті війни Криму (ці цілі зафіксовано в офіційній позиції Кремля на перемовинах щодо миру).

Якщо ситуація для РФ на другому такті війни складатиметься не так, як вона планує, вона може піти на заморожування і без досягнення максимальних цілей другого такту.

Це пояснюється тим, що основні цілі нинішньої війни РФ намагатиметься досягти за підсумками третього такту війни.

Таким чином, поточний період 2025-2030 — це етап максимального посилення наступу РФ і, водночас, етап проміжної "заморозки" війни.

Каденція Путіна 2030-2036 може пройти під "девізом" — "фіналізація" Фото: Getty Images

Коли може настати зазначена вище "заморозка"? Дати дуже варіюються: від кінця 2025-го року до кінця 2026-го.

Пауза між другим і третім тактами війни в такому разі становитиме від 1-2 до 4 років.

У такому разі, каденція Путіна 2030-2036 може пройти під "девізом" — "фіналізація".

На цьому етапі РФ, можливо, спробує провести фінальний третій такт війни і завершити її, але вже не у форматі "заморозки" на кілька років, а у вигляді більш довгострокової зупинки.

Що стосується США, то, як я і писав раніше, у Трампа немає плану по завершенню війни, а є бажання завершити активне залучення Америки до цієї війни для вирішення інших глобальних завдань, насамперед із Китаєм.

Але це лише вельми обмежений аналіз тритактної війни на базі теорії великих політичних циклів.

Війна як модель "керованого хаосу" з високим рівнем закладеної в цю модель невизначеності, взагалі дуже важко прогнозується за термінами.

Джерело.

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