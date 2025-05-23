Три цикла агрессии РФ. Когда наступит заморозка в войне и почему у Путина есть время до 2036
Агрессия РФ происходит с перерывами: первый цикл, в 2014-2015 годах, завершился оккупацией Крыма и части Донбасса. Затем — пауза 2016-2022. Далее — полномасштабная война 2022-го года. "Чисто теоретически можно предположить, что между вторым и третьим тактами также может быть пауза", — полагает аналитик Алексей Кущ. Когда же наступит заморозка в войне с РФ и как долго продлится?
Напомню, в рамках модели трехтактной войны первый такт произошел в 2014-2015 годах и завершился оккупацией российскими войсками Крыма и части Донбасса.
Затем — пауза между первым и вторым тактом в периоде 2016-2022.
Второй такт войны — полномасштабная война 2022-го года.
Чисто теоретически можно предположить, что между вторым и третьим тактами также может быть пауза.
Пока непонятен ее характер:
- длительная пауза по аналогии с интервалом между первым и вторым тактами, то есть 4-5 лет;
- короткая пауза в 1-2 года;
- незаметная пауза в виде кратковременных перемирий, которых может быть и несколько.
Давайте попробуем провести анализ трехтактной модели войны на основе анализа больших политических циклов в РФ и США, так как некая корреляция тут несомненно есть.
Рассмотрим российский политический цикл.
Он начался с принятия новой Конституции и выборов президента в 2024-м году.
У Путина есть две президентских каденции: 2024-2030 и 2030-2036.
В США политические циклы выстраиваются следующим образом:
- трамповский цикл (2024-2028)
- возможный цикл Джея Ди Вэнса 2028-2036. Или новый цикл демократов в этом же временном горизонте.
Во всяком случае, можно с высокой вероятностью прогнозировать, что это будет "спаренный политический цикл" (две каденции президента США) в периоде 2028-2036.
Как видим, большой политический цикл РФ практически полностью совпадает по срокам с большим политическим циклом США, но есть и различия.
В РФ все прогнозируемо — две каденции Путина.
В США возможны варианты.
Кроме того, в российском большем политическом цикле две каденции, а в американском — три.
Скорее всего, Путин попытается передать власть преемнику в 2036-м году, но какое-то время останется в политике как Назарбаев в Казахстане (с учетом ошибок Назарбаева при проведении трансферта власти в стране с авторитарной моделью управления).
Условный политический "девиз" преемника Путина будет называться "закрепление". То есть, он должен будет "закрепить" те результаты исторического трека, которые ему передаст Путин.
В этом контексте, "девиз" нынешнего политического цикла Путина (2024-2030) может быть — "максимальная агрессия".
То есть, перед возможной "заморозкой" и завершением второго такта войны, РФ будет пытаться выйти на максимальные позиции.
На уровне второго такта войны такими целями в понимании РФ является оккупация четырех областей Украины вдобавок к оккупированному на первом такте войны Крыму (эти цели зафиксированы в официальной позиции Кремля на переговорах по миру).
Если ситуация для РФ на втором такте войны будет складываться не так, как она планирует, она может пойти на заморозку и без достижения максимальных целей второго такта.
Это объясняется тем, что основные цели нынешней войны РФ будет пытаться достичь по итогам третьего такта войны.
Таким образом, текущий период 2025-2030 — это этап максимального усиления наступления РФ и, одновременно, этап промежуточной "заморозки" войны.
Когда может наступить указанная выше "заморозка"? Даты очень варьируются: от конца 2025-го года до конца 2026-го.
Пауза между вторым и третьим тактами войны, в таком случае, составит от 1-2 до 4 лет.
В таком случае, каденция Путина 2030-2036 может пройти под "девизом" — "финализация".
На этом этапе РФ, возможно, попытается провести финальный третий такт войны и завершить ее, но уже не в формате "заморозки" на несколько лет, а в виде более долгосрочной остановки.
Что касается США, то, как я и писал ранее, у Трампа нет плана по завершению войны, а есть желание завершить активное вовлечение Америки в эту войну для решения иных глобальных задач, в первую очередь, с Китаем.
Но это лишь весьма ограниченный анализ трехтактной войны на базе теории больших политических циклов.
Война как модель "управляемого хаоса" с высоким уровнем заложенной в эту модель неопределенности, вообще очень трудно прогнозируется по срокам.
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