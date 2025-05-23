Три цикла агрессии РФ. Когда наступит заморозка в войне и почему у Путина есть время до 2036

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Напомню, в рамках модели трехтактной войны первый такт произошел в 2014-2015 годах и завершился оккупацией российскими войсками Крыма и части Донбасса.

Затем — пауза между первым и вторым тактом в периоде 2016-2022.

Второй такт войны — полномасштабная война 2022-го года.

Чисто теоретически можно предположить, что между вторым и третьим тактами также может быть пауза.

Пока непонятен ее характер:

длительная пауза по аналогии с интервалом между первым и вторым тактами, то есть 4-5 лет;

короткая пауза в 1-2 года;

незаметная пауза в виде кратковременных перемирий, которых может быть и несколько.

Давайте попробуем провести анализ трехтактной модели войны на основе анализа больших политических циклов в РФ и США, так как некая корреляция тут несомненно есть.

Рассмотрим российский политический цикл.

Он начался с принятия новой Конституции и выборов президента в 2024-м году.

У Путина есть две президентских каденции: 2024-2030 и 2030-2036.

В США политические циклы выстраиваются следующим образом:

трамповский цикл (2024-2028)

возможный цикл Джея Ди Вэнса 2028-2036. Или новый цикл демократов в этом же временном горизонте.

Во всяком случае, можно с высокой вероятностью прогнозировать, что это будет "спаренный политический цикл" (две каденции президента США) в периоде 2028-2036.

Как видим, большой политический цикл РФ практически полностью совпадает по срокам с большим политическим циклом США, но есть и различия.

В РФ все прогнозируемо — две каденции Путина.

В США возможны варианты.

Кроме того, в российском большем политическом цикле две каденции, а в американском — три.

Большой политический цикл РФ практически полностью совпадает по срокам с большим политическим циклом США, но есть и различия Фото: Getty Images

Скорее всего, Путин попытается передать власть преемнику в 2036-м году, но какое-то время останется в политике как Назарбаев в Казахстане (с учетом ошибок Назарбаева при проведении трансферта власти в стране с авторитарной моделью управления).

Условный политический "девиз" преемника Путина будет называться "закрепление". То есть, он должен будет "закрепить" те результаты исторического трека, которые ему передаст Путин.

В этом контексте, "девиз" нынешнего политического цикла Путина (2024-2030) может быть — "максимальная агрессия".

То есть, перед возможной "заморозкой" и завершением второго такта войны, РФ будет пытаться выйти на максимальные позиции.

"Девиз" нынешнего политического цикла Путина (2024-2030) может быть "максимальная агрессия" Фото: Getty Images

На уровне второго такта войны такими целями в понимании РФ является оккупация четырех областей Украины вдобавок к оккупированному на первом такте войны Крыму (эти цели зафиксированы в официальной позиции Кремля на переговорах по миру).

Если ситуация для РФ на втором такте войны будет складываться не так, как она планирует, она может пойти на заморозку и без достижения максимальных целей второго такта.

Это объясняется тем, что основные цели нынешней войны РФ будет пытаться достичь по итогам третьего такта войны.

Таким образом, текущий период 2025-2030 — это этап максимального усиления наступления РФ и, одновременно, этап промежуточной "заморозки" войны.

Каденция Путина 2030-2036 может пройти под "девизом" — "финализация" Фото: Getty Images

Когда может наступить указанная выше "заморозка"? Даты очень варьируются: от конца 2025-го года до конца 2026-го.

Пауза между вторым и третьим тактами войны, в таком случае, составит от 1-2 до 4 лет.

В таком случае, каденция Путина 2030-2036 может пройти под "девизом" — "финализация".

На этом этапе РФ, возможно, попытается провести финальный третий такт войны и завершить ее, но уже не в формате "заморозки" на несколько лет, а в виде более долгосрочной остановки.

Что касается США, то, как я и писал ранее, у Трампа нет плана по завершению войны, а есть желание завершить активное вовлечение Америки в эту войну для решения иных глобальных задач, в первую очередь, с Китаем.

Но это лишь весьма ограниченный анализ трехтактной войны на базе теории больших политических циклов.

Война как модель "управляемого хаоса" с высоким уровнем заложенной в эту модель неопределенности, вообще очень трудно прогнозируется по срокам.

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