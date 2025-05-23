"Шпигунство — справа житейська". Як пов'язані політичні амбіції Орбана і шпигунські скандали

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За одну добу:

1. НЮТ опублікувала пізнавальний матеріал. У Бразилії викрили масштабну операцію російської розвідки — "фабрику шпигунів". Росіяни генерували в Бразилії фейкові особистості, роками жили під цими особистостями, створюючи легенду, і вже як "бразильці" інтегрувалися в цільових країнах для шпигунства.

Сюжет багатогранний.

З одного боку, зіпсовано багаторічну працю росіян, і це позитив.

З іншого боку, одразу ж виникає питання, а скільки таких схем ще розгорнуто?

Водночас маса пікантних подробиць. Із десятка встановлених персонажів тільки один затриманий і сидить у Бразилії. Решта благополучно втекли. США вимагають екстрадиції затриманого, бо він уже відзначився в Америці. Бразилія не видає. Але персонаж може бути заграний в обміні затриманими між РФ і США.

Ці росіяни не шпигували проти Бразилії, лише використовували її територію втемну. Тому їм закидають підроблення документів і різні види шахрайства. Але осад залишився.

2. За повідомленнями турецьких, і навіть більше — азербайджанських ЗМІ, Національна розвідувальна організація Туреччини (МІТ) розкрила мережу китайських шпигунів, які вели в Туреччині антиуйгурську діяльність. Усіх показово затримано, з картинками.

Шпигунство — справа життєва. А ось публічне викриття шпигунів — це політичний акт. Мабуть, китайці перестали соромитися, чим образили турецьких фахівців.

А може — справа в іншому.

Важливо

Шпигуни Орбана: як скандал із агентами Будапешта в Україні позначиться на відносинах з Угорщиною

Місяць тому почали циркулювати новини, що Китай збирається зняти санкції з депутатів Європарламенту, запроваджені у відповідь на обмеження з боку ЄС, мотивовані утиском уйгурів. Це одразу почали інтерпретувати як спосіб розблокувати міжпарламентську співпрацю та активізувати діалог на тлі девіантної поведінки США.

А тут раптово всім нагадали, що офіційний Пекін, як і раніше, ворожий до уйгурів. І навіть шпигує за ними на території інших країн. Просто так співпало, напевно.

3) Національний центр кібербезпеки Британії нагадав про себе, поширивши новину про протидію шкідливій кібердіяльності ГРУ: росіяни атакували західні логістичні компанії, зокрема ті, що здійснювали постачання в Україну...

На тлі цього всього товариш Орбан зі своїми шпигунськими перфомансами виглядає несмішним клоуном. Ці історії скоро вляжуться. Але осад залишиться.

Тому варто розділяти: є Угорщина (яка нам допомагає) і угорці, які роблять багато корисного і співчувають. А є товариш Орбан із міньйонами. Який обрав конфлікт з Україною як спосіб поправити ситуацію в боротьбі за збереження влади.

Вибір дуже поганий, його варто переглянути і повернутися до нормалізації.

Джерело.

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