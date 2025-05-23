"Шпионаж – дело житейское". Как связаны политические амбиции Орбана и шпионские скандалы

Related video

За одни сутки:

1. НЮТ опубликовала познавательный материал. В Бразилии разоблачили масштабную операцию российской разведки — "фабрику шпионов". Россияне генерировали в Бразилии фейковые личности, годами жили под этими личностями, создавая легенду, и уже как "бразильцы" интегрировались в целевых странах для шпионажа.

Сюжет многогранный.

С одной стороны, испорчен многолетний труд россиян, и это позитив.

С другой стороны, сразу же возникает вопрос, а сколько таких схем еще развернуто?

При этом масса пикантных подробностей. Из десятка установленных персонажей только один задержан и сидит в Бразилии. Остальные благополучно улизнули. США требуют экстрадиции задержанного, ибо он уже отметился в Америке. Бразилия не выдает. Но персонаж может быть заигран в обмене задержанными между РФ и США.

Эти россияне не шпионили против Бразилии, лишь использовали ее территорию втемную. Поэтому им вменяют подделку документов и разные виды мошенничества. Но осадок остался.

2. По сообщениям турецких, и даже больше — азербайджанских СМИ, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) раскрыла сеть китайских шпионов, которые вели в Турции антиуйгурскую деятельность. Все показательно задержаны, с картинками.

Шпионаж — дело житейское. А вот публичное разоблачение шпионов — это политический акт. Видимо, китайцы перестали стесняться, чем обидели турецких специалистов.

А может — дело в другом.

Важно

Шпионы Орбана: как скандал с агентами Будапешта в Украине скажется на отношениях с Венгрией

Месяц назад начали циркулировать новости, что Китай собирается снять санкции с депутатов Европарламента, введенные как ответная мера на ограничения со стороны ЕС, мотивированные притеснением уйгуров. Это сразу начали интерпретировать как способ разблокировать межпарламентское сотрудничество и активизировать диалог на фоне девиантного поведения США.

А тут внезапно всем напомнили, что официальный Пекин по-прежнему враждебен к уйгурам. И даже шпионит за ними на территории других стран. Просто так совпало, наверное.

3. Национальный центр кибербезопасности Британии напомнил о себе, распространив новость о противодействии зловредной кибердеятельности ГРУ: россияне атаковали западные логистические компании, в т.ч. осуществлявшие поставки в Украину…

На фоне этого всего товарищ Орбан со своими шпионскими перфомансами выглядит несмешным клоуном. Эти истории скоро улягутся. Но осадок останется.

Поэтому стоит разделять: есть Венгрия (которая нам помогает) и венгры, которые делают много полезного и сочувствуют. А есть товарищ Орбан с миньонами. Который выбрал конфликт с Украиной как способ поправить ситуацию в борьбе за сохранение власти.

Выбор очень плохой, его стоит пересмотреть и вернуться к нормализации.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.