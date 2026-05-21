Напад з Бiлорусi — чи "убовтав" Путiн Лукашенка?

Висловлю парадоксальну, на перший погляд, думку, щодо намагань Росії втягнути Білорусь у війну проти України. Ці спроби тривають вже п'ятий рік. І п'ятий рік Лукашенко чинить спротив.

Не тому, що він різко став проукраїнським або відчуває щире каяття за те, що надав росіянам територію для вторгнення в Україну у 2022 році. А тому, що чудово розуміє можливі військові наслідки.

Білорусь має застарілу армію, абсолютно не готову до сучасної війни дронів. Частину своїх озброєнь та боєприпасів Білорусь віддала Росії, щоб та вела війну проти України. Для Білорусі напад на Україну — це повний розгром у дуже короткий час.

Але ми бачимо якусь логістичну підготовку, агресивні заяви Лукашенка, оголошену ним "точкову мобілізацію". Це означає, що його "убовтали"?

По-перше, а що думає про таке товариш Сі? І це набагато більш важливе питання для Лукашенка, ніж тиск з боку Путіна.

По-друге, щоб почати війну проти України, Білорусі потрібна не "точкова", а повна мобілізація. Загальна чисельність ЗС Білорусі становить приблизно 65 тис осіб. Їх треба розгортати та збільшувати у кілька разів.

Тому всі заяви Лукашенка та підготовка до війни, на мою думку, поки що носять паліативний та більшою мірою інформаційний характер. Він робить все це не тому, що дуже хоче воювати, а якраз тому, що ДУЖЕ НЕ ХОЧЕ. Він чудово розуміє всі можливі наслідки для своєї армії. Але треба продемонструвати видимість, і він це робить.

Більшою мірою я б казав про загрозу для Європи. От проти Литви або Латвії армія Білорусі якраз могла б допомогти.

Але у цій війні багато що з боку наших ворогів відбувається всупереч звичайній логіці. Тому, звісно, не варто нам забувати про роль Лукашенка у вторгненні в Україну й про те "откуда на Беларусь готовилось нападение". Нічого не можна виключати.

