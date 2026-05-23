Кращі серіали 2026 року: у лідерах "Маленькі віщуни", "Бухта вдів" і "Лицар Семи Королівств"

Мене часто запитують: що варто подивитися з нових серіалів? Торiк відповісти на це запитання було простіше простого. Головним шедевром був Pluribus ("Одна з багатьох") Вінса Ґілліґана: цю філософську фантастику дивилися й гаряче обговорювали, здається, всі. З великою цікавiстю особисто я також подивився "Гангстерленд" від Гая Річі, британський міні-серіал "Юнацтво", що зібрав цього року максимальну кількість премій BAFTA TV Awards, та безумовний глядацький хіт "Лікарня "Пітт".

Головна перевага серіалу "Маленькі віщуни" — химерний сюжет

З нових серіалів-2026 для мене лідирують з великим відривом британські "Маленькі віщуни" від Маккензі Крука. Актор, який створив колоритні образи в "Піратах Карибського моря" та "Грі престолів", як шоураннер тяжіє до саркастичного, типово британського ситкому про життя міських божевільних. Який у новому серіалі стикається з магічним реалізмом у дусі Террі Пратчетта.

У головній ролі — колоритний Пірс Куїглі (гангстер-проповідник у "Джентльменах" Гая Річі). А його батька, як завжди блискуче втілила 82-річна легенда британського ТБ Майкл Пейлін із "Монті Пайтон". Куїглі грає літнього зануду з передмістя Манчестера, чий новий день схожий на попередній як День бабака, поки він не відкриває для себе таємниці алхімії.

Одна з головних переваг цього серіалу — химерний сюжет. Тож хотілося б обійтися без спойлерів, щоб не розхолоджувати тих глядачів, для яких історія стоїть на першому місці. Але навіть якщо викласти на стiл всі спойлери, важко не зачаруватися абсурдним, суто британським гумором та сюрреалістичною атмосферою "Маленьких віщунів". Пишуть, що другий сезон уже в роботі.

Серіал "Лицар Семи Королівств" — це повернення у всесвіт Джорджа Мартіна

Також порадувало повернення у всесвіт Джорджа Мартіна. На тлі невдачі з "Домом Дракона", серіал "Лицар Семи Королівств" воскрешає на екрані найкраще, що було у "Грі престолів". Звісно ж, тут немає масштабних битв, польотів на драконах і багатоходових політичних інтриг — втiм, на щастя, немає і позамежної жорстокості оригіналу.

Зате є ретельно відтворений світ майже фiзично відчутного середньовіччя з перших сезонів "Престолів", з їхніми путівцями, тавернами і практикою щоденного виживання простих людей у жорстокому світі.

А головне, є відчутна "хімія" бромансу двох головних героїв, які мандрують разом, — сера Дункана Високого, лицаря-бурлаки, та його юного зброєносця Егга. Оскільки Джордж Мартін брав активну участь у створенні серіалу, їхні словесні пікірування прописані в найкращих традиціях "Престолів" — соковиті, живі та дотепні. Хоча й обійшлося без епічних афоризмів, що стали міжнародними мемами, на кшталт "Зима близько".

"Маленьких віщунiв" і "Лицаря Семи Королівств" об'єднують короткі півгодинні епізоди: по суті, це тригодинні фільми, якi розділені на шість серій. Кожен серіал можна здолати за один вечір.

"Бухта вдів" поки що залишається темною конячкою

Третє шоу, на яке варто звернути увагу — "Бухта вдів" (Widow`s Bay), поки що залишається темною конячкою. З 10 епізодів на цей момент доступні тільки чотири.

За сюжетом, забобонні місцеві жителі острова Відовс-бей свято вірять, ніби їхня земля проклята, і чекають навали потойбічних сил. Але головний герой, мер острова в чудовому виконанні Меттью Різа ("Перрі Мейсон"), мріє перетворити Бухту вдів на туристичний рай, тож монстри йому тут зовсім ні до чого. Втім, уже досить скоро йому доводиться боротися не тільки з тупістю і лінню своїх підлеглих, а ще й з морськими відьмами та іншими екзотичними потойбічними персонажами. І це саме тоді, коли на острів нарешті повалили туристи.

Поки що виходить поєднання розумної комедії про типових провінційних диваків та хорору у дусі Стівена Кінга, коли в серці "одноповерхової Америки" прокидається стародавнє зло. Автори з легкістю перемикають регістри жанрів від гумору до хорору, що додатково тримає в тонусі. Якщо їм вдасться витримати шоу на такому ж високому рівні до самого фіналу, "Бухта вдів" однозначно стане одним із серіальних хітів року.

А ось любителів екшену і супергеройських історій доведеться розчарувати. Головні хіти в цьому жанрі — серіальний римейк фільму "Гнів" (2004) із Дензелом Вашингтоном, "В'язень" із Тахаром Рахімом у головній ролі та спеціальний випуск "Карателя" — звісно ж, доволі динамічні й кровожерливі. Але водночас вони передбачувані та шаблонні.

Можливо, у другому півріччі пощастить трохи більше. Окрім іншого, на нас очікує серіальна версія "Джона Уіка" — згадаємо, що приквел 2003 року під назвою "Континенталь" із Мелом Гібсоном виявився напрочуд непоганим. Щоправда, точна дата прем'єри ще не відома.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

