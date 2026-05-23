Лучшие сериалы 2026: в лидерах "Маленькие пророки", "Бухта вдов" и "Рыцарь Семи Королевств"

Меня часто спрашивают: что стоит посмотреть из новых сериалов? В прошлом году ответить на этот вопрос было проще простого. Главным шедевром был Pluribus («Одна из многих») Винса Гиллигана: эту философскую фантастику смотрели и горячо обсуждали, кажется, все. С большим интересом лично я также посмотрел «Гангстерлэнд» от Гая Ричи, британский мини-сериал «Переходный возраст», собравший в этом году максимальное количество премий BAFTA TV Awards, и безусловный зрительский хит «Больницу «Питт».

Из новых сериалов-2026 для меня лидируют с большим отрывом британские «Маленькие пророки» от Маккензи Крука. Актер, создавший колоритные образы в «Пиратах Карибского моря» и «Игре престолов», как шоураннер тяготеет к саркастическому, типично британскому ситкому о жизни городских сумасшедших. Который сталкивается в новом сериале с магическим реализмом в духе Терри Пратчетта.

В главной роли — колоритный Пирс Куигли (гангстер-проповедник в «Джентльменах» Гая Ричи). А его отца, как всегда, блестяще воплотил 82-летняя легенда британского ТВ Майкл Пейлин из «Монти Пайтон». Куигли играет пожилого зануду из пригорода Манчестера, чей новый день похож на предыдущий как День сурка, пока он не открывает для себя тайны алхимии.

Одно из главных достоинств этого сериала — причудливый сюжет. Так что хотелось бы обойтись без спойлеров, чтобы не расхолаживать тех зрителей, для которых история стоит на первом месте. Но даже если все спойлеры выложены на стол, трудно не очароваться абсурдным, чисто британским юмором и сюрреалистической атмосферой «Маленьких пророков». Пишут, что второй сезон уже в работе.

Также порадовало возвращение во вселенную Джорджа Мартина. На фоне неудачи с «Домом Дракона», сериал «Рыцарь Семи Королевств» воскрешает на экране лучшее, что было в «Игре престолов». Конечно же, здесь нет масштабных битв, полетов на драконах и многоходовых политических интриг — но, к счастью, нет и запредельной жестокости оригинала.

Зато есть тщательно воссозданный мир почти реального, осязаемого средневековья из первых сезонов «Престолов», с их проселочными дорогами, тавернами и практикой ежедневного выживания простых людей в жестоком мире.

А главное, есть ощутимая «химия» броманса двух главных героев, путешествующих вместе — странствующего сира Дункана Высокого и его юного оруженосца Эгга. Поскольку Джордж Мартин принимал активное участие в создании сериала, их словесные пикировки прописаны в лучших традициях «Престолов» — сочные, живые и остроумные. Хотя и обошлось без эпичных афоризмов, ставших международными мемами, наподобие «Зима близко».

«Маленьких пророков» и «Рыцаря Семи Королевств» объединяют короткие получасовые эпизоды: по сути дела, это трехчасовые фильмы, разделенные на шесть серий. Каждый сериал можно одолеть за один вечер.

Третье шоу, на которое стоит обратить внимание — «Бухта вдов» (Widow`s Bay), пока что остается темной лошадкой. Из 10 эпизодов на данный момент доступны только четыре.

По сюжету, суеверные местные жители острова Уидоус-бэй свято верят, будто их земля проклята и ждут нашествия потусторонних сил. Но главный герой, мэр острова в великолепном исполнении Мэттью Риза («Перри Мейсон»), мечтает превратить Бухту вдов в туристический рай, так что монстры ему здесь совсем ни к чему. Впрочем, уже довольно скоро ему приходится бороться не только с тупостью и ленью своих подчиненных, но еще и с морскими ведьмами и другими экзотическими потусторонними персонажами. И это как раз тогда, когда на остров наконец-то повалили туристы.

Пока что получается сочетание неглупой комедии о типичных провинциальных чудаках и ужасов в духе Стивена Кинга, когда в сердце «одноэтажной Америки» просыпается древнее зло. Авторы с легкостью переключают регистры жанров от юмора к хоррору, что дополнительно держит в тонусе. Если им удастся выдержать шоу на таком же высоком уровне до самого финала, «Бухта вдов» однозначно станет одним их сериальных хитов года.

А вот любителей экшена и супергеройских историй придется разочаровать. Главные хиты в этом жанре — сериальный римейк фильма «Гнев» (2004) с Дензелом Вашингтоном, «Заключенный» с Тахаром Рахимом в главной роли и специальный выпуск «Карателя», конечно же, довольно динамичные и кровожадные. Но в то же время они предсказуемые и шаблонные.

Возможно, во втором полугодии повезет чуть больше. Кроме прочего, нас ожидает сериальная версия «Джона Уика» — если помните, приквел 2003 года под названием «Континенталь» с Мэлом Гибсоном оказался на удивление хорош. Правда, точная дата премьеры еще не известна.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

