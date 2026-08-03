Мобілізація у Росії розпочалася: що відбувається в Пензі та як буде восени по всій країні

Багато хто питає мене, якою буде можлива російська мобілізація восени цього року.

Тепер я отримав точну відповідь на це питання.

Подивіться на події у Пензі. Російські ЗМІ, наприклад, "Дождь", повідомляють, що у Пензі "бусифікацію" почали проводити люди у цивільному. Не військові, не поліція, а саме найняті особи у цивільному, які ловлять людей на вулицях або навіть витягують їх з власних будинків, силою саджають у мікроавтобуси, а згодом "бусифіковані" опиняються на фронті в Україні.

"Підписання контракту" відбувається у військкоматі, а мікроавтобуси мають державні номери, які вказують на приналежність до місцевих адміністрацій.

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Але будь-які скарги до цих структур або на ці структури залишаються без відповіді. На кого скаржитись? На незнайомця у цивільному, який назвався дільничним інспектором, виманив тебе з квартири, а потім тебе скрутив натовп "спортіків". Хто ці люди? Як ти доведеш, що вони діють від імені держави й фактично тебе викрали? Та ніяк.

Тобто у Пензі зараз опрацьовується улюблена російська модель "нас там нет", але тепер вже відносно прихованої мобілізації власних громадян на війну.

Насправді це дуже зручно. Якісь чолов'яги хапають людей на вулицях, кидають у буси, везуть до військкоматів. Там під фізичним впливом змушують підписати контракт, після чого людина опиняється на фронті. Ніяких повісток і ніяких виплат. Саме так і працює "пензенський кейс".

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Якщо досвід буде визнаний вдалим, а ніяких гучних протестів у Пензі поки що не спостерігається, цю практику розповсюдять на інші регіони Росії.

Станеться це після виборів. Вони, по суті, парламентські. Але Путін зробив себе обличчям передвиборчої кампанії партії "Единая Россия". Фактично це не вибори, а референдум на продовження війни. А війна — це мобілізація. Якщо результати влаштують Путіна (мало сумнівів, що підрахунок буде "правильним"), у Кремлі вважатимуть, що індульгенцію отримано.

За такою моделлю можна набрати і 300, і 500 тисяч солдатів. Дешевше платити бандитам, які будуть виловлювати людей на вулицях, ніж мільйони за добровільний контракт. У такий спосіб і мобілізація буде дешевшою, і біомасу наберуть, і держава якось не замарається.

Чи буде якась реакція від простих росіян? Не знаю. Чи буде така армія ефективною? Ні, не буде. Але чи буде вона небезпечною? Так, буде. У ситуації — або вбиваєш ти, або вбивають тебе — вибір очевидний. Тим паче, якщо вдома у заручниках — твоя сім'я.

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