"Важке рішення": Зеленський прокоментував санкції проти телеканалів

За словами президента, Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду.

Рішення про введення санкцій щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK було важким.

Про це англійською мовою написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

"Санкції — важке рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова. Але не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції", — написав президент.

Він також додав, що боротьба за незалежність — це "боротьба в інформаційній війні за правду та європейські цінності".

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти Медведчука і його каналів. Мовлення телеканалів вже припинено.

За даними ЗМІ, засідання РНБОУ, на якому ухвалювалося рішення про санкції, проходило не в традиційному форматі. Підставою для введення санкцій проти телеканалів ZIK, NewsOne та 112 Україна стало розслідування Служби безпеки. Співробітники спецслужби встановили, що поставка за схемою вугілля з окупованих територій Донбасу сприяє фінансуванню тероризму.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій щодо народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Як заявив колишній народний депутат Сергій Лещенко, рішення про ухвалення санкцій щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK готувалося в повній секретності й ухвалювалося блискавично.