Охорону Зеленського після замаху на Шефіра не посилювали, — УДО (відео)

Після замаху на першого помічника президента охорону не посилювали, оскільки гаранта посилено охороняють від початку війни на Донбасі.

Управління державної охорони (УДО) повідомило, що після замаху на Шефіра, охорону не посилювали. Про це вони повідомили в коментарі Суспільному.

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Повідомляється, що в зв'язку з конфліктом на Донбасі, українських президентів почали посилено охороняти з 2014 року. Після замаху на Шефіра посилювати охорону президенту Зеленському не стали. При цьому повідомляти, скільки машин перебуває в президентському кортежі в УДО не стали, пославшись на державну таємницю.

Додамо, що 24 вересня на Українській правді опублікували новину з посиланням на джерела в правоохоронних органах, де стверджувалося про посилення охорони Зеленського. Поліція при цьому з 25 вересня по 8 жовтня переходить на посилений режим "у зв'язку із загостренням криміногенної обстановки на території держави, пов'язаної з учиненням тяжких кримінальних злочинів, у тому числі із застосуванням вогнепальної зброї, і які викликали в суспільстві великий резонанс, з метою проведення профілактичних заходів для її стабілізації".

Журналістам видання вдалося зняти кортеж Зеленського на Обухівській трасі, який рухався на великій швидкості і з сиренами. Стверджувалося, що кількість машин у кортежі також збільшилася.

Замах на Шефіра — що відомо

22 вересня відбулося замах на Сергія Шефіра. Президент Зеленський заявив, що відповідь буде сильною, а замах на Шефіра він вважає слабкістю. Після нападу, за інформацією ЗМІ, Шефіра та його сім'ю почала охороняти Служба безпеки.

За словами першого заступника міністра МВС Євгена Єніна, стрілянина велася з зброї з глушником і тривала 4 секунди. В авто було знайдено 15 вхідних отворів. Місце події було ретельно досліджено силовиками та рятувальниками, для пошуку доказів залучили навіть водолазів.