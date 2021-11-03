Яроша позбавили посади радника Головнокомандувача ЗСУ, — ЗМІ (відео)
Відповідна розмова, за словами Андрія Пальчевського, відбулася сьогодні. Таке рішення було ухвалено, оскільки "за нової влади не можна ставити одіозні фігури".
У середу ввечері, 3 листопада, з'явилася інформація про звільнення колишнього глави "Правого сектору" Дмитра Яроша з посади радника Головнокомандувача ЗСУ. Про це під час авторської програми на телеканалі "НАШ" заявив ведучий Андрій Пальчевський.
"Дмитро Ярош втратив посаду радника. Це сталося сьогодні. Тому що не можна ставити одіозні постаті, навіть які робили, можливо, хороші справи. Не можна ставити за нової влади", — сказав він.
Також Пальчевський уточнив, що відповідна розмова відбулася сьогодні.
Що говорять у ЗСУ і сам Ярош?
Уточнимо, що наразі ні Дмитро Ярош, ні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не відреагували на твердження Пальчевського.
Що відомо про Дмитра Яроша?
Дмитро Ярош є колишнім лідером "Правого сектору" та командувачем Української добровольчої армії. У 2014 році був обраний народним депутатом округу в Дніпропетровській області від партії "Правий сектор". Однак у парламенті, за даними "ОПОРА", був присутній лише 13 разів.
Ярош є учасником російсько-української війни, за яку був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орденом "Народний Герой України".
Під час боїв біля Донецька у 2015 році отримав поранення – через обстріл "Градами" отримав осколковий відкритий перелом плеча та поранення голови.
Пропагандисти РФ деякий час використали "візитку Яроша" як причетність "Правого сектора" до подій як на Донбасі, так і в Російській Федерації, через що зародився відповідний мем.
Нагадаємо, про призначення на посаду радника Головнокомандувача ЗСУ Ярош розповів учора. У посту екснардеп показав фотографію посвідчення радника та фотографію з головою відомства Валерієм Залужним.
До цього Фокус писав, що Зеленський 28 липня призначив Валерія Залужного новим Головнокомандувачем ЗСУ, а наступного дня його ввели до складу Ради національної безпеки та оборони.