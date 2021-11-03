Яроша позбавили посади радника Головнокомандувача ЗСУ, — ЗМІ (відео)

Відповідна розмова, за словами Андрія Пальчевського, відбулася сьогодні. Таке рішення було ухвалено, оскільки "за нової влади не можна ставити одіозні фігури".

У середу ввечері, 3 листопада, з'явилася інформація про звільнення колишнього глави "Правого сектору" Дмитра Яроша з посади радника Головнокомандувача ЗСУ. Про це під час авторської програми на телеканалі "НАШ" заявив ведучий Андрій Пальчевський.

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"Дмитро Ярош втратив посаду радника. Це сталося сьогодні. Тому що не можна ставити одіозні постаті, навіть які робили, можливо, хороші справи. Не можна ставити за нової влади", — сказав він.

Також Пальчевський уточнив, що відповідна розмова відбулася сьогодні.

Що говорять у ЗСУ і сам Ярош?

Уточнимо, що наразі ні Дмитро Ярош, ні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не відреагували на твердження Пальчевського.

Що відомо про Дмитра Яроша?

Дмитро Ярош є колишнім лідером "Правого сектору" та командувачем Української добровольчої армії. У 2014 році був обраний народним депутатом округу в Дніпропетровській області від партії "Правий сектор". Однак у парламенті, за даними "ОПОРА", був присутній лише 13 разів.

Ярош є учасником російсько-української війни, за яку був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орденом "Народний Герой України".

Під час боїв біля Донецька у 2015 році отримав поранення – через обстріл "Градами" отримав осколковий відкритий перелом плеча та поранення голови.

Пропагандисти РФ деякий час використали "візитку Яроша" як причетність "Правого сектора" до подій як на Донбасі, так і в Російській Федерації, через що зародився відповідний мем.

Нагадаємо, про призначення на посаду радника Головнокомандувача ЗСУ Ярош розповів учора. У посту екснардеп показав фотографію посвідчення радника та фотографію з головою відомства Валерієм Залужним.

До цього Фокус писав, що Зеленський 28 липня призначив Валерія Залужного новим Головнокомандувачем ЗСУ, а наступного дня його ввели до складу Ради національної безпеки та оборони.