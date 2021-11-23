"В українській владі є російська агентура", — розслідувач Bellingcat Грозєв

Журналіст повідомив, що держава-агресор має всі необхідні ресурси, щоб запустити шпигуна в найвищий ешелон керівництва країни.

Головний розслідувач журналістського проєкту Bellingcat Христо Грозєв має дані про присутність агентів Росії в різних ешелонах влади України. Про це він у вівторок, 23 листопада, заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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"(Російська) агентура є в середніх та низьких (ешелонах влади) точно. Ми в наших розслідуваннях бачимо, як ФСБ та ГРУ готують, купують, залучають (українських) офіцерів, включаючи генералів. Деякі з них уже заарештовані, інші — ще ні", — сказав журналіст.

За словами Грозєва, РФ має амбіції та гроші для того, щоб запустити своїх агентів на вищому рівні керівництва української держави. Однак, відповідних доказів Bellingcat поки не має.

"Те, на що сьогодні немає доказів... За рік може бути", — додав розслідувач.

[ + – ] Грозєв про агентів РФ в українській владі

Журналіст нагадав про те, як 14 квітня 2020 року Служба безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за підозрою у держзраді та підготовці терористичних актів. Йому інкримінували підготовку вбивства учасника АТО чеченського походження Адама Осмаєва на замовлення російських спецслужб.

"От ми після його арешту знайшли у зламаній пошті ФСБ план 2014 року, як його вербувати і що він сам запропонував себе (як агент). Якщо є "кроти" на високому рівні, то інформація про них рано чи пізно вийде на світ", — зауважив розслідувач.

Гордон після цього сказав Грозєву, що український журналіст Юрій Бутусов прямо звинувачував керівника Офісу президента Андрія Єрмака та голову Комітету з питань розвідки за президента України Руслана Демченка в роботі на Російську Федерацію.

У відповідь на прохання прокоментувати цю інформацію розслідувач назвав Бутусова "сміливою людиною", проте додав, що доказів, чи Єрмак і Демченко є агентами РФ, у нього немає.

"(Бутусов) ставить дуже високі ставки. Сподіваюся, він може їх довести та підтримати. Я працюю тільки на основі даних. Не маючи даних, я б не назвав нікого шпигуном. Ми (Bellingcat) по-іншому працюємо. Ми тільки говоримо те, що можемо довести на 300 відсотків. Іноді це здається несміливим та нудним", — сказав Грозєв.

Нагадаємо, 17 листопада вийшло розслідування Bellingcat про операцію із затримання "вагнерівців". Ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба заявив авторам матеріалу, що відкласти спецоперацію попросив Єрмак. Раніше в Офісі президента заперечували свій зв'язок із провалом під час затримання бойовиків.

21 листопада, після маршу на честь річниці Євромайдану, протестувальники вимагали звільнення голови ОП до 1 грудня. Якщо цього не станеться, вони мають намір протестувати за відставку президента Володимира Зеленського.