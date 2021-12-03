"Не називаю заколотником". Венедіктова порушить справи проти соратників "вугільного бізнесмена"

Генпрокурорка пообіцяла активізувати 200 кримінальних проваджень, де, ймовірно, замішані інтереси Ріната Ахметова, ім'я якого голова ОГПУ прямо не назвала.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила про "активізацію" розслідування понад 200 кримінальних проваджень, які стосуються компаній та осіб "з орбіти впливової людини", яка володіє "декількома телеканалами". Про це вона написала у своєму Facebook у четвер, 2 грудня.

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За словами Венедіктової, Офіс генпрокурора не повинен "відсиджуватися" під час громадського та політичного "шторму", тому вона "має право активізувати розслідування" кримінальних проваджень, які стосуються компаній і людей з орбіти "власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики". Метою цих дій генеральна прокурорка називає перевірку "доцільності ухвалення рішень прокурорами різних рівнів". Водночас вона наголосила, що "нікого не називає заколотником, олігархом чи правопорушником".

Офіс генпрокурора дійшов висновку, що йдеться про більш ніж 200 кримінальних проваджень, проте Венедіктова висловила впевненість, "що їх більше".

"Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства у сфері вугільної промисловості й енергетики з орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень", — написала Венедіктова, додавши, що вона особисто увійде до групи прокурорів у резонансних справах.

У своїй публікації генпрокурорка не уточнила, кого з "впливових людей", пов'язаних, зокрема, з вугільною промисловістю та енергетикою, вона має на увазі — ймовірно, йдеться про найзаможнішого бізнесмена України за версією Forbes, власника СКМ, Ріната Ахметова. До складу його холдингу входить енергетична компанія ДТЕК, а також гірничо-металургійне підприємство "Метінвест". Крім цього, бізнесменові належать телеканали "Україна 24", "Україна", "Футбол 1/2/3" та інші.

Фокус надіслав запит до Офісу генерального прокурора, щоб з'ясувати, про якого бізнесмена йдеться у дописі Венедіктової.

Нагадаємо, під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що керівництво країни отримало аудіозапис розмови "представників Росії та України" про державний переворот 1-2 грудня. Невідомі, за словами глави держави, обговорювали участь Ріната Ахметова в підготовці захоплення влади. Бізнесмен у відповідь сказав, що ці слова "суцільна брехня".

Також ми писали, що народні депутати із пропрезидентської фракції "Слуга народу" відмовилися приходити на ефіри телеканалів, пов'язаних з Ахметовим. Політики назвали ці мовники "відверто пропагандистськими".