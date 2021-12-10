"Якщо Зеленський покличе": ексгенпрокурор Луценко заявив, що готовий взяти зброю та піти на фронт

Колишній генпрокурор України вирішив наслідувати приклад свого сина Олександра, який служив солдатом у 55-ій Запорізькій бригаді.

Ексгенеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про готовність піти на фронт, якщо такий наказ надасть президент України Володимир Зеленський. Про це сказав в ефірі телепередачі "Право на владу".

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"Якщо Зеленський закликатиме взятися за зброю, я і моя сім'я будуть у його розпорядженні. Так, як був мій син (Олександр Луценко). Не теоретично, а практично – 2014-го року під Донецьким аеропортом. Простим солдатом-артилеристом. Я також робитиму все, що від мене залежить, щоб зупинити ворога", – пообіцяв він.

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Юрій Луценко говорив, що його син у 2014 році пішов на фронт добровольцем. Він служив солдатом 2 гармати 1 вогневого взводу 2 батареї 1 гаубичного дивізіону 55-ї Запорізької бригади.

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Разом із іншими військовими він вів вогонь по ворогові біля міста Піски, стверджував колишній генпрокурор.

Хто, крім Луценка, обіцяв піти на фронт?

Український журналіст Дмитро Гордон у квітні говорив, що піде воювати на фронт, якщо його призвуть.

"Якщо призвуть — звичайно піду. Я думаю, що всі підуть. А є інші варіанти, якщо призвуть?" — наголошував Гордон у розмові з журналісткою Наталією Влащенко.

Фокус докладно розбирав, як в Україні відбуватиметься мобілізація в разі нападу Росії. Резервісти почнуть працювати протягом доби за указом президента.

Нагадаємо, що Україна чекає від Сполучених Штатів на останній транш військової допомоги на 60 мільйонів доларів у межах підтримки обороноздатності. У допомогу увійде стрілецька зброя та боєприпаси.

США відмовилися спрямовувати свої війська до України в разі військового вторгнення Росії.