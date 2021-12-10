"Если Зеленский позовет": экс-генпрокурор Луценко заявил, что готов взять оружие и пойти на фронт

Бывший генпрокурор Украины решил последовать примеру своего сына Александра, который служил солдатом в 55-й Запорожской бригаде.

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о готовности пойти на фронт, если такой приказ отдаст президент Украины Владимир Зеленский. Об этом об сказал в эфире телепередачи "Право на владу".

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"Если Зеленский будет призывать взяться за оружие, я и моя семья будут в его распоряжении. Так, как был мой сын (Александр Луценко). Не теоретически, а практически – в 2014-м году под Донецким аэропортом. Простым солдатом-артиллеристом. Я также буду делать все, что от меня зависит, чтобы остановить врага", – пообещал он.

[ + – ] О походе на фронт Луценко начинает говорить с 37-й минуты

Юрий Луценко говорил, что его сын в 2014 году пошел на фронт добровольцем. Он служил солдатом 2 пушки 1 огневого взвода 2 батареи 1 гаубичного дивизиона 55-й Запорожской бригады.

[ + – ] Александр Луценко проходил службу в 55-й Запорожской бригаде

Вместе с другими военными он вел огонь по противнику возле города Пески, утверждал бывший генпрокурор.

Кто кроме Луценко обещал пойти на фронт?

Украинский журналист Дмитрий Гордон в апреле говорил, что пойдет воевать на фронт, если его призовут.

"Если призовут — конечно пойду. Я думаю что все пойдут. А есть другие варианты если призовут?" — отмечал Гордон в беседе с журналисткой Натальей Влащенко.

Фокус подробно разбирал, как в Украине будет проходить мобилизация в случае нападения России. Резервисты станут в строй в течение суток по указу президента.

Напомним, что Украина ожидает от Соединенных Штатов последний транш военной помощи на 60 миллионов долларов в рамках поддержки обороноспособности. В помощь войдет стрелковое оружие и боеприпасы.

США отказались направлять свои войска в Украину в случае военного вторжения России.