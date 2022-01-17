Порошенко заснув під час засідання у суді (відео)

Під будинком Печерського райсуду прихильники колишнього глави держави зібралися, щоб підтримати його під час обрання запобіжного заходу.

Під час засідання Печерського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку, політик заснув у ході процесу, коли виступав адвокат. Відео з'явилося на YouTube-каналі "Погляд".

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Після повернення в Україну політик прибув до суду на засідання, де йому обирають запобіжний захід у справі про держзраду та фінансування тероризму.

Після перерви для ознайомлення з матеріалами справи суд продовжився.

Нагадаємо, що 17 січня до будівлі Печерського райсуду Києва прибули прихильники Порошенка, які влаштували акцію. На ній були присутні і представники Нацгвардії.

П'ятого президента звинувачують у держзраді — він нібито у змові з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком заблокував постачання вугілля з ПАР, купуючи його в окупантів Донбасу, яким було перераховано 200 млн гривень.

У "Слузі народу" прокоментували повернення Петра Порошенка до України з-за кордону та звинуватили його у створенні штучного скандалу замість того, щоб реагувати на звинувачення згідно із законом. У "Європейській солідарності" відповіли президентській фракції. Там закликали "слуг" не боятися свого лідера та виступити проти придушення демократії в країні, переслідування опозиції тощо.