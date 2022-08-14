Американські конгресмени прибули на Тайвань через напруженість у Китаї

Делегація мають намір обговорити з місцевими чиновниками відносини США та Тайваню.

На тлі напружених стосунків Тайваню з Китаєм сьогодні на острів прибула делегація конгресменів із США. Під час дводенного візиту вони планують зустрітися із президентом Цай Інвень. Про це повідомляє Reuters.

Делегація американських конгресменів прибула на острів менш як через два тижні після скандального візиту спікера палати представників Ненсі Пелосі. Її поїздка викликала негативну реакцію з боку Пекіна, який вважає територію Тайваню своєю.

На острів прибули сенатор-демократ Ед Маркі, а також члени палати представників із Демократичної партії – Джон Гараменді, Алан Лоувенталь, Дон Бейєр. Крім того, у складі американської делегації член палати представників із Республіканської партії Амата Колман Радеваген. Конгресмени мають намір обговорити з місцевими чиновниками відносини США та Тайваню, регіональну безпеку, торгівлю та інвестиції, глобальні ланцюжки постачання, кліматичні зміни та інші значущі питання взаємного інтересу.

Як зазначає Reuters, міністерство оборони Тайваню нещодавно виявило 22 китайські літаки і шість кораблів ВМС у Тайванській протоці і навколо нього.

Нагадаємо, на початку серпня Тайвань відвідала речник Палати представників США Ненсі Пелосі. Її поїздку розкритикували у Пекіні. З того часу китайські військові стягнули додаткові сили до Тайваню та провели там серію навчань.

У Пекіні вважають, що Вашингтон грубо втрутився у внутрішні справи Китаю. Глава МЗС КНР Ван І зазначав, що офіційні особи США неодноразово підтверджували, що Тайвань є територією Китаю, проте тепер мають намір "підірвати світ" у ситуації з Тайванською протокою. На думку міністра, Вашингтон користується зручною нагодою, щоб збільшити свою військову присутність у регіоні.

Фокус раніше писав про те, що китайські дипломати у Франції та Австралії закликають дати тайванцям урок. Вони вважають, що жителів Тайваню потрібно навчити правильному сприйняттю Китаю, після чого вони точно підтримуватимуть возз'єднання і знову стануть "патріотами".