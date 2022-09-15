"Слабаки та негідники": президент Зеленський емоційно звернувся до російських окупантів (відео)

За словами глави держави, єдиний вихід у російських військових, якщо вони хочуть залишитися живими, — це здача в полон воїнам ЗСУ. Тільки в українському полоні їх не використовуватимуть як гарматне м'ясо.

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Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українського народу, яке з'явилося в мережі майже одразу після повідомлення про те, що глава держави потрапив у ДТП у Києві, також звернеться до російських окупантів. Відеозвернення було опубліковано на YouTube.

Для цього Зеленський перейшов російською мовою. Так, він прокоментував сьогоднішній удар по Кривому Розі. За його словами, удари по об'єктах, які не мають військової цінності, – чергова причина, чому Росія не зможе перемогти у цій війні.

Зеленський заявив, що історія завжди пишеться людьми, але нелюдями – ніколи

Крім того, він назвав російських військових слабаками та негідниками, які воюють із мирним населенням.

"Ким ви залишитеся в історії? Всі ті, хто б'є цими ракетами. Ті, хто прийшов на нашу землю. Слабаками. Ви – слабаки, які воюють із цивільними. Негідники, які, втікши з поля бою, намагаються нашкодити звідкись там здалеку ", — сказав президент.

За його словами, тих, хто обстріляв Карачунівське водосховище Кривого Рогу, запам'ятають як терористів. Цих людей будуть соромитись власні онуки.

Зеленський сказав, що єдиним виходом для російських солдатів зараз залишається здавання в полон ЗСУ. Тільки це може гарантувати збереження життя.

"Кожен російський солдат уже мав зрозуміти, що тільки в українському полоні ніхто не використовуватиме його як гарматне м'ясо", — заявив президент.

[ + – ] Звернення Зеленського (див. 1:43)

Водночас голова Криворізької військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул у себе в Telegram заявив, що через удар по Карачунівському водосховищу мешканцям деяких вулиць Кривого Рогу слід евакуюватися. За його словами, місцеві комунальні служби намагаються ліквідувати наслідки удару, проте рівень води у річці Інгулець піднявся.

Раніше Фокус писав про те, що сьогодні російські війська випустили сім ракет Кривого Рогу. Спочатку інформація про вибухи у місті з'явилася у місцевих пабліках, пізніше її підтвердив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Ще нагадаємо, що Арестович розповів, навіщо окупанти вдарили по Кривому Розі. За словами радника Офісу президента, окупанти вдарили по греблі, сподіваючись, що річка Інгулець змиє українські переправи. Арестович вважає, що російські війська готові вдаватися до крайніх заходів, щоб завадити нашим військам.

Також у Зеленського показали наслідки обстрілу греблі у Кривому Розі. Президент запевнив, що окупантам не вдасться посіяти паніку серед українців і пообіцяв справедливу відповідь на обстріл.