"Слабаки и подлецы": президент Зеленский эмоционально обратился к российским оккупантам (видео)

По словам главы государства, единственный выход у российских военных, если они хотят остаться в живых, — это сдача в плен воинам ВСУ. Только в украинском плену их не будут использовать как пушечное мясо.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинскому народу, которое появилось в сети почти сразу после сообщения о том, что глава государства попал в ДТП в Киеве, также обратится к российским оккупантам. Видеообращение было опубликовано на YouTube.

Для этого Зеленский перешел на русский язык. Так, он прокомментировал сегодняшний удар по Кривому рогу. По его словам, удары по объектам, которые не имеют военной ценности – очередная причина, почему Россия не сможет победить в этой войне.

Зеленский заявил, что история всегда пишется людьми, но нелюдями – никогда

Кроме того, он назвал российских военных слабаками и подлецами, которые воюют с мирным населением.

"Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю. Слабаками. Вы – слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека", — сказал президент.

По его словам, тех, кто обстрелял Карачуновское водохранилище Кривого рога запомнят как террористов. Этих людей будут стыдиться собственные внуки.

Зеленский сказал, что единственным выходом для российских солдат сейчас остается сдача в плен ВСУ. Только это может гарантировать им сохранение жизни.

"Каждый российский солдат уже должен был понять, что только в украинском плену никто не будет использовать его как пушечное мясо", — заявил президент.

[ + – ] Обращение Зеленского (смотресть с 1:43)

В то же самое время глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул у себя в Telegram заявил, что из-за удара по Карачуновскому водохранилищу жителям некоторых улиц Кривого Рога следует эвакуироваться. По его словам, местные коммунальные службы пытаются ликвидировать последствия удара, однако уровень воды в реке Ингулец поднялся.

Ранее Фокус писал о том, что сегодня российские войска выпустили семь ракет по Кривому Рогу. Изначально информация о взрывах в городе появилась в местных пабликах, позже ее подтвердил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Еще напомним, что Арестович рассказал, зачем оккупанты ударили по Кривому Рогу. По словам советника Офиса президента, оккупанты ударили по плотине в надежде, что река Ингулец смоет украинские переправы. Арестович считает, что российские войска готовы прибегать к крайним мерам, чтобы помешать нашим войскам.

Также у Зеленского показали последствия обстрела дамбы в Кривом Роге. Президент заверил, что у оккупантов не получится посеять панику среди украинцев и пообещал справедливый ответ на обстрел.