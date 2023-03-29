Конкретної дати немає: у Китаї відповіли на запрошення Зеленського для Сі Цзіньпіна

Офіційний Пекін, як наголошують у китайському МЗС, продовжить підтримувати діалог з усіма сторонами "українського питання". Проте, точної інформації про візит лідера Сі Цзіньпіна до України поки що немає.

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Китай позитивно оцінює пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо переговорів між двома країнами, але говорити про конкретну дату зустрічі поки що рано. Про це заявила офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін, повідомляє The Washington Post.

Коментуючи запрошення президента Володимира Зеленського для лідера Китаю відвідати Україну. у Китаї зазначили, що продовжують підтримувати діалог з усіма сторонами "українського питання". Однак, інформації про візит лідера Сі Цзіньпіна до України немає.

"Китай з українського питання підтримує спілкування з усіма сторонами, включаючи Україну. Щодо конкретних деталей, у мене немає інформації, яку я могла б надати", — сказала спікерка.

Сьогодні, 29 березня, президент України Володимир Зеленський запросив голову КНР Сі Цзіньпіна відвідати Київ найближчим часом. За його словами, з лідером Китаю вони регулярно мали контакти до початку повномасштабної війни, але після 24 лютого 2022 року все змінилося. Після цього дня вони жодного разу не зв'язувалися особисто.

При цьому Сі Цзіньпін минулого тижня здійснив триденний візит до Москви, де провів переговори з Володимиром Путіним. Український глава держави про це також висловився.

Китай продовжує займати позицію нейтралітету у війні проти України, але зустріч, мабуть, не принесла Кремлю того, що вони очікували. За кілька днів після переговорів Володимир Путін заявив, що розмістить на території Білорусі ядерну зброю і спрямований цей крок на те, щоб відвернути увагу громадськості від відсутності гарантій та повної підтримки з боку Китаю.

Нагадаємо, 25 березня Володимир Зеленський заявляв, що Китай не пропонував посередництво у припиненні війни з Росією. Глава держави скептично поставився до "мирного плану" КНР і зазначив, що пропонував китайському лідеру Сі Цзіньпіну зустрітися та підтримати українську "формулу миру".