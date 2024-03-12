"Перестань ламати двері": між Мустафаєвою і Ніконовим знову виник конфлікт через "телефони компанії" (відео)
Депутатка Харківської міськради Аліна Мустафаєва заявила на відео, що "робила все", що казав їй помічник депутата Дмитро Ніконов, однак другий заперечив їй словами: "якби ти робила все, у нас не було б 3 мільйони збитків кожен місяць".
У мережі з'явилися кадри, на яких, як стверджується, депутатка Харківської міськради від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва вибиває двері у кабінеті помічника депутата Верховної Ради від тієї самої політсили Олександра Куницького Дмитра Ніконова. Відповідне відео оприлюднив сам Ніконов у своєму YouTube-каналі.
На відеозаписі видно, як нібито Мустафаєва спершу кілька разів сильно вдаряє по дверях, а згодом і робить у них дірку.
"Аліно, перестань ламати двері. Досить, що ти вчепилася мені у шию. Досить ламати двері, Аліно, ти вчиняєш злочин… Заспокойся", — говорить на відео, ймовірно, сам помічник нардепа.
Згодом Ніконов каже Мустафаєвій: "це мої телефони, телефони компанії. Вони належать та оформлені на компанію". Крім того на відео чутно як помічник депутата просить викликати поліцію та називає Мустафаєву "неадекватною".
"Викликайте наряд. Я не буду з тобою розмовляти, ти – неадекватна. Ти мені вчепилась в шию. Грохнути мене хотіла", — наголошує він.
Далі Мустафаєва також згадала про телефони та заявила, що вони її, однак Ніконов знову заперечив їй словами, що "це телефони компанії".
На другій хвилині оприлюдненого відеозапису депутатці все ж вдалося потрапити до кабінету Ніконова, де вона сіла на диван.
"Досить мені уже бл**ь постійного твого бл**ь знищення. Компʼютери бʼєш бл**ь… за горло кидаєшся. Ти неадекватна", — каже помічник депутата.
Згодом Мустафаєва попросила фіксувати те, що вона каже та заявила: "я робила все, що казав мені Дмитро Анатолійович Ніконов". Проте помічник нардепа заперечив словами: "якби ти робила все, що Дмитро Анатолійович говорив, у нас не було б три мільйони збитків у компанії кожен місяць".
Пізніше Ніконов запитав чи буде Мустафаєва на нього ще раз "нападати", і отримавши відповідь, попросив "відмінити" виклик правоохоронців.
На момент публікації новини Мустафаєва не прокоментувала те, що трапилося, у своїх соціальних мережах.
У Харкові побилися депутатка міськради і помічник нардепа
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися кадри, на яких зафіксовано бійку вищезгаданих Аліни Мустафаєвої з Дмитром Ніконовим. На відео видно, як Мустафаєва намагається душити Ніконова автомобільним ременем, а той кличе на допомогу. Крім того, жінка вимагає віддати їй телефон, тоді як чоловік каже, що це "телефон компанії".
Нагадаємо, 6 березня "Схеми" опублікували розслідування про продаж зарядних станцій для електрокарів, які були виготовлені харківським заводом Autoenterprise, у Крим і Росію. За інформацією журналістів, у просуванні обладнання на ринок окупантів брали участь Мустафаєва та Ніконов.
Раніше, у червні 2021 року в поліції повідомляли, що Ніконов вистрілив зі спецзасобу для відстрілу гумових куль у людину і поранив її в ногу. За версією потерпілого, помічник нардепа почав поводитися агресивно після того, як він відмовився переставляти машину.
Сам нардеп Куницький у жовтні 2023 року був викритий у тому, що разом із депутатом Артемом Дмитруком напав на чоловіка в Києві. У березні 2022 року екснардеп Борислав Береза також повідомив, що Куницького затримали і передали співробітникам СБУ через відеозйомку на блокпосту.