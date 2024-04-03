Стерти червоні лінії: Макрон підштовхує Європу до жорстких підходів з Путіним, — WSJ

Європейці повинні ввести "стратегічну двозначність" у контактах з Володимиром Путіним. Завдяки цьому у нього можуть виникнути сумніви, у якому напрямку йти далі.

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Президент Франції Емманюель Макрон намагається переконати лідерів Європейського Союзу припинити обмежувати самих себе, діючи в межах уявних "червоних ліній". Поки європейці, а також партнери зі США, себе обмежують, президент РФ Володимир Путін діє вільно, окуповуючи все нові території України. Про те, як Макрон вперше висунув ідею про введення західних військ в Україну і як на це відреагували європейські політики, ідеться у статті на порталі The Wall Street Journal.

Журналісти спершу нагадали, що у перші дні вторгнення РФ Макрон телефонував Путіну і годинами вислуховував його пояснення щодо причин війни. Після того французам певний час дорікали, що вони надають Україні допомогу на порядок меншу, ніж інші партнери. Наприклад, Франція надала зброї на 635 млн євро, тим часом як Німеччина — на 17,7 млрд євро, а США — на 42,2 млрд євро.

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Однак взимку 2024 року риторика Макрона змінилась, — зауважили автори статті. Вони описали, що відбувалось в кулуарах наради лідерів країн ЄС, після якої політик вийшов з заявою про війська.

Як з'ясувалось, спершу французький президент в цілому обговорив ідею з іншими політиками — зателефонував Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президенту США Джо Байдену. При цьому він пояснював, що для допомоги Україні потрібно показати Путіну "стратегічну двозначність".

"Західні союзники повинні зайняти позицію стратегічної двозначності щодо Росії, яка розглядає лише ведення війни", — такі слова сказав Макрон, як пояснили джерела журналістів.

Весь цей час партнери були однозначні: запевняли, що вони ніколи не долучаться до війни своєю армією — це була "червона лінія", яку не планували ні в якому разі переступати. Знаючи про ці обмеження, Путін діяв згідно зі своїми планами на власний розсуд, нічим себе не обмежуючи.

"Зосередженість Заходу на уникненні ескалації, а саме — публічні встанови про червоні лінії для участі у війні, дали зворотний результат. Така стратегія залишила Францію та її союзників політично затиснутими, [заявив Макрон — ред.], тоді як Путін діяв без обмежень, рекламуючи ядерний арсенал Росії та обсипаючи артилерійськими снарядами Україну", — написали на WSJ.

26 лютого, під час саміту у Парижі, Макрон офіційно озвучив свою пропозицію про введення військ. При цьому пояснив, що це не втягне інших партнерів у війну. Наприклад, раніше Франція вже використовувала свої війська за кордоном, наприклад, у Африці, і це ніяк не зачепило військові союзи.

У відповідь виступили лідери Нідерландів, Польщі, Греції, Естонії: усі були проти, — розповіли журналісти. Однак у перерві Макрон вийшов до преси і всупереч цьому спротиву заявив, що можливість введення військ "не виключена".

Використання військ, які не братимуть участь у бойових діях, а займуться розмінуванням, і далі відкидається більшістю країн Європи, — ідеться у статті. Тим часом Путін почав пропагандистську кампанію у ЄС. Пропагандистські канали РФ поширюють меседжі про небезпеку введення військ, бо ж почнуть гинути іноземні громадяни. Ще один напрям "роботи" пропагандистів — переконування, що потрібно зменшувати підтримку України.

"Ми, безумовно, наближаємося до моменту в нашій Європі, коли ми не повинні бути боягузами. Війна повернулася на нашу землю", — цією фразою Макрона під час візиту у Чехію журналісти WSJ завершили статтю.

Введення військ в Україні — деталі

Зазначимо, у відповідь на заяву Макрона Шольц пояснив, що краще було б Франції зосередитись на іншому — на збільшенні допомоги Україні. Водночас ідея про можливу появу французьких військ в Україні викликала реакцію у російських політиків. Наприклад, віцеспікер Держдуми та пропагандист Петро Толстой дав інтерв'ю французьким ЗМІ, у якому пригрозив Франції ядерним ударом і знищенням усіх військових, які опиняться в Україні.

На заяву Толстого відреагував Макрон: зазначив, що російські політики не вміють тримати себе в руках і, крім того, у Франції також є ядерна зброя.

Експерти намагались відшукати пояснення, чому французький президент змінив позицію щодо російсько-української війни, адже раніше він був прихильником перемовин з Путіним. Одна з версій, про яку писав Фокус, — суперництво з РФ у Африці, де російські найманці воюють з законними урядами місцевих країн.

Нагадуємо, наприкінці березня Емманюель Макрон оцінив поточну ситуацію на фронті в Україні: з його слів, країна "може впасти".