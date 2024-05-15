Зеленський отримує зарплату меншу, ніж у Шмигаля та інших урядовців: що показало декларування

Найбільшу зарплату від держави у 2023 році отримав міністр освіти Оксен Лісовий, свідчить його декларація на порталі НАЗК. Впритул біля нього — міністр закордонних справ та міністр фінансів.

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Президент України Володимир Зеленський протягом 2023 року отримав заробітну плату 336 тис. грн. Зарплата глави держави виявилась найменшою, як порівняти з низкою інших членів уряду. Однак сім'я президента отримує доходи й з інших джерел. Про те, які доходи має Зеленський, ідеться у його електронній декларації на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зеленський подав е-декларацію про майно та доходи 29 березня 2024 року. У документі вказано, що у 2023 році він отримував зарплату від держави розміром 28 тис. грн на місяць, тобто сумарно 336 тис. грн. Порівняння цього числа із зарплатами інших урядовців показало, що він отримував менше за прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єрку Ірину Верещук, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова і щойно звільненого міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Кубракова.

Е-декларування 2024 — зарплата Володимира Зеленського у 2023 році Фото: НАЗК

Денис Шмигаль минулого року отримав від держави 974 845 грн, тобто 81 237 грн на місяць. На порталі уряду уточнили, що йому щомісяця нараховували 96 155 грн, з них 48 077,50 — посадовий оклад і 48 077,50 грн — виплати під час відряджень. З урахуванням податку на доходи, політик отримав "на руки" 77 404,77 грн — це у 2,7 раза більше, ніж президент.

Е-декларування 2024 — зарплата Дениса Шмигаля у 2023 році Фото: НАЗК

Є й інші члени Кабінету Міністрів, які отримали зарплату, вищу ніж у Зеленського. Наприклад, віцепрем'єрки Ірина Верещук та Ольга Стефанішина, ексміністр Олександр Кубраков — усі вони на місяць отримували майже 80 тис. грн, згідно з е-деклараціями, опублікованими НАЗК.

Е-декларування 2024 — зарплата Ірини Верещук у 2023 році Фото: НАЗК Е-декларування 2024 — зарплата Олександра Кубракова у 2023 році Фото: НАЗК

Є міністри, які отримували лише в 1,7 раза більше за Зеленського — це міністр оборони Рустем Умєров, який спершу отримував виплати як очільник Фонду Державного майна, а потім — як член Кабміну. Також є міністри, які отримували у 3 і 4 рази більше — це міністр освіти Оксен Лісовий, голова МЗС Дмитро Кулеба, міністр фінансів Денис Малюська, міністр енергетики Герман Галущенко.

Е-декларування 2024 — що відомо про зарплати Зеленського, Шмигаля та інших у 2023 році Фото: Фокус

Які доходи має Володимир Зеленський, крім зарплати від держави? У е-декларації вказано, що він має й інші джерела коштів:

від орендної плати — 391 895 грн, 682 337 грн та 752 984 грн;

роялті, пов'язані з "Кварталом 95" — 4 000 грн;

від цінних паперів, банківських вкладів — 13 грн, 103 750 грн та 3 727 986 грн.

Загалом можна побачити, що президентська сім'я задекларувала різних видів доходів на 12 млн грн, з них 5 млн — гроші Володимира Зеленського (зарплата разом з іншими доходами) та його дружини Олени Зеленської (майже 7 млн грн).

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення РФ з лютого 2022 року в Україні призупинили заповнення електронних декларацій топчиновниками. На вимогу європейських партнерів е-декларування відновили восени 2023 року. Після цього українці отримали можливість дізнатись про доходи президента, міністрів та інших посадовців (окрім силовиків та військових).

Нагадуємо, у травні Верховна Рада звільнила міністра агрополітики Миколу Сольського, якого підозрюють в оборудках із землею. Експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких пояснив Фокусу, як вплине звільнення Сольського та Кубракова на діяльність урядовців.