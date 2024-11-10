Обсуждали "скорое завершение войны" в Украине: Трамп позвонил Путину, — WP

Джерела журналістів поділилися, що ініціатором дзвінка став новообраний глава Білого дому. Український уряд нібито знав про наміри республіканця.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп міг уже зателефонувати своєму російському колезі Володимиру Путіну. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Джерела журналістів, які знайомі з цим питанням, стверджують, що телефонна розмова відбулася ще в четвер, 7 листопада. Політики обговорили війну в Україні.

Багато деталей співрозмовник журналістів не став розкривати, проте є інформація, що ініціатором розмови був саме Дональд Трамп і дзвінок він зробив зі свого курорту у Флориді.

Новообраний глава Білого дому порадив президенту Росії не йти на ескалацію в Україні, адже США мають значну військову присутність у Європі.

Інші джерела додали, що обидва політики говорили про спільну мету, а саме — встановлення миру на європейському континенті. Дональд Трамп зі свого боку "висловив зацікавленість у наступних бесідах, щоб обговорити швидке вирішення війни в Україні".

У WP пишуть, що дзвінок відбувся на тлі загальної невизначеності того, як республіканець збирається "перебудувати світову дипломатичну шахову дошку" після того, як здобув перемогу на виборах президента.

Уряд України при цьому знав про те, що Дональд Трамп і Володимир Путін планують поговорити і не заперечував проти цього, як розповіли знайомі з питанням джерела. У Києві "давно зрозуміли", що новий глава Білого дому піде на цей крок і захоче дипломатично вирішити проблеми України.

Колишній американський чиновник, який також знав про дзвінок до Москви, поділився своєю думкою з цього приводу. Він вважає, що Дональд Трамп не хоче офіційно вступати на посаду 20 січня в умовах нової кризи в Україні, яка може бути викликана ескалацією з боку Кремля. Це "дасть йому стимул не допустити загострення війни".

Нагадаємо, 9 листопада повідомлялося, що Дональд Трамп обмірковує план мирного врегулювання війни в Україні. План новообраного президента США передбачає заморожування бойових дій на лінії фронту. Патрулювати її мають європейські сили без участі американців.