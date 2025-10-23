Європейські міністри посперечалися через Україну: Сікорський побажав "Мадяру" добити "Дружбу"

Європейські голови МЗС влаштували публічну суперечку у соцмережах через Україну. Угорський міністр Петер Сійярто поставив під сумнів незалежність польського суду, а його колега Радослав Сікорський згадав про українського військового "Мадяра".

Міністр закордонних справ Угорщини відповів на публікацію з цитатою польського колеги щодо можливого арешту президента РФ Володимира Путіна під час польоту на саміт у Будапешті. Про це відомо з його поста у X від 22 жовтня.

"Ми не можемо гарантувати, що незалежний суд не накаже польському уряду затримати літак з Володимиром Путіним на борту, якщо він увійде до польського повітряного простору, щоб передати підозрюваного до Міжнародного кримінального суду", — сказав Сікорський.

Сійярто поставив під сумнів незалежність польського суду, нагадавши про звільнення підозрюваного в підриві "Північного потоку".

"Чи Сікорський має на увазі незалежний суд, який за наказом (прем’єр-міністра Польщі — ред.) Дональда Туска відмовився видати терориста, який підірвав газопровід "Північний потік-2"?" — відповів угорський міністр.

Сікорський побажав "Мадяру" добити "Дружбу"

На публікацію відреагував сам Сікорський.

"Петере, я пишаюся польським судом, який постановив, що саботаж проти загарбника не є злочином", — написав він.

Окрім того, Сікорський висміяв голову МЗС Угорщини, згадавши про командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, якому угорці заборонили в'їзд після атаки на нафтопровід "Дружба".

"Мало того, я сподіваюся, що ваш хоробрий земляк, майор Мадяр, нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете нафту через Хорватію", — підкреслив польський міністр.

Нагадаємо, 17 жовтня Варшавський районний суд відхилив запит німецької влади на екстрадицію українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводі "Північний потік" у 2022 році. Його наказали негайно звільнити з-під варти. За версією слідства, чоловік є кваліфікованим водолазом і входив до групи, яка встановила вибухівку на трубопроводах.

Після оголошення про можливий саміт у Будапешті почали з’являтись заяви та повідомлення, що він може бути відкладений або навіть скасований. Сам президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче, щоб зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним була марною. Однак голова МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав усе це фейками, публічно розкритикувавши "провоєнну політичну еліту".