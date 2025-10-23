Европейские министры поспорили из-за Украины: Сикорский пожелал "Мадяру" добить "Дружбу"

Европейские главы МИД устроили публичный спор в соцсетях из-за Украины. Венгерский министр Петер Сийярто поставил под сомнение независимость польского суда, а его коллега Радослав Сикорский вспомнил об украинском военном "Мадяре".

Министр иностранных дел Венгрии ответил на публикацию с цитатой польского коллеги относительно возможного ареста президента РФ Владимира Путина во время полета на саммит в Будапеште. Об этом известно из его поста в X от 22 октября.

"Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству задержать самолет с Владимиром Путиным на борту, если он войдет в польское воздушное пространство, чтобы передать подозреваемого в Международный уголовный суд", — сказал Сикорский.

Сийярто поставил под сомнение независимость польского суда, напомнив об освобождении подозреваемого в подрыве "Северного потока".

Відео дня

"Имеет ли Сикорский в виду независимый суд, который по приказу (премьер-министра Польши — ред.) Дональда Туска отказался выдать террориста, который взорвал газопровод "Северный поток-2"?" — ответил венгерский министр.

Сикорский пожелал "Мадьяру" добить "Дружбу"

На публикацию отреагировал сам Сикорский.

"Петр, я горжусь польским судом, который постановил, что саботаж против захватчика не является преступлением", — написал он.

Кроме того, Сикорский высмеял главу МИД Венгрии, вспомнив о командующем Сил беспилотных систем ВСУ Роберте Бровди, которому венгры запретили въезд после атаки на нефтепровод "Дружба".

"Мало того, я надеюсь, что ваш храбрый земляк, майор Мадяр, наконец сможет вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать нефть через Хорватию", — подчеркнул польский министр.

Напомним, 17 октября Варшавский районный суд отклонил запрос немецких властей на экстрадицию украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к взрывам на газопроводе "Северный поток" в 2022 году. Его приказали немедленно освободить из-под стражи. По версии следствия, мужчина является квалифицированным водолазом и входил в группу, которая установила взрывчатку на трубопроводах.

После объявления о возможном саммите в Будапеште начали появляться заявления и сообщения, что он может быть отложен или даже отменен. Сам президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы встреча с лидером РФ Владимиром Путиным была напрасной. Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал все это фейками, публично раскритиковав "провоенную политическую элиту".